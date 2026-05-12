13-17 mai 2026 | „Antichități și Legende”, târg gratuit destinat pasionaților de obiecte vechi și de colecție, în Cetatea Alba Carolina: „Un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc”

În Cetatea Alba Carolina se va desfășura, în perioada 13-17 mai 2026, evenimentul „Antichități și Legende”. Este vorba de un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție care va reuni expozanți din mai multe zone ale țării.

Programul târgului va fi zilnic, între orele 09:00 și 22:00, iar intrarea va fi liberă. Vizitatorii vor putea găsi mobilier vintage, bijuterii, monede, ceasuri, porțelanuri, ceramică, icoane, cărți vechi, fotografii de epocă, obiecte de artă și alte piese de colecție.

La târg vor fi expuse și vehicule de epocă, dar și produse realizate de meșteșugari.

Evenimentul este organizat de Palatul Principilor Transilvaniei și Pub 13, cu sprijinul autorităților locale. Organizatorii spun că își doresc un târg axat pe obiecte de calitate și pe o atmosferă liniștită, potrivită spațiului din Cetatea Alba Carolina.

„Primii expozanți au sosit la Antichități și Legende – TÂRG GRATUIT și-au început deja montarea standurilor. Așa cum am spus și în postările anterioare, piesele cu adevărat valoroase și obiectele de colecție se vând, de regulă, încă din primele zile. Pentru pasionați și colecționari, începutul târgului este momentul în care se descoperă cele mai interesante obiecte. În următoarele zile, Cetatea Alba Iulia se transformă într-un loc unde istoria, colecționarii și poveștile vechi se întâlnesc”, a anunțat luni, 11 mai 2026 antreprenorul albaiulian Cosmin Matieș, unul dintre organizatorii târgului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI