15 mai 2026 | Spectacol-concurs de recitare a poeziei, la Sebeș: Artiști îndrăgiți de public, invitați la eveniment

Vineri, 15 mai 2026, începând cu ora 19.00, în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” care are loc la Sebeș, sunteți invitați la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, în sala de evenimente, unde va avea loc un spectacol-concurs de recitare de poezie. Organizatorii ne propun o întâlnire cu actrița Adriana Trandafir, cu legenda folk-ului românesc – Vasile Șeicaru, cu pianista japoneză Chiyo Hagiwara și trupa Procust.

Concursul de recitare de poezie era mândria Festivalului „Lucian Blaga” de la Sebeș, fondat în anul 1981. Pe scena casei de cultură au rostit versul blagian cei mai importanți actori ai României, iar din juriul care îi evalua nu lipseau Mircea Tomuș și Lucia Mureșan.

Sala era neîncăpătoare. Ne propunem să readucem în fața publicului „spectacolul poeziei” și muzica folk, cu vers curat, se arată într-un comunicat de presă transmis de administrația din Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI