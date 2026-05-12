Dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați Georgescu și Potra: ÎCCJ a amânat, din nou, pronunțarea. Noul termen
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anunțat marți, 12 mai 2026, amânarea pronunțării în dosarul presupusei tentative de lovitură de stat în care sunt implicați fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra. Decizia instanței va fi comunicată în data de 4 iunie.
ICCJ se va pronunța în dosarul 6008/1/2025/a1 în care sunt implicați Călin Georgescu, Horațiu Potra și alții în data de 4 iunie.
Un grup de 22 de persoane, printre care și Călin Georgescu, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acuzații grave de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni, scrie Mediafax.
Planul a fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra. Discuția a vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
