Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident pe DJ 106 G, în Sibiu: S-a răsturnat cu o cifă care transporta beton și a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc marți, 12 mai 2026, pe DJ 106 G, în apropierea localității Dobârca, în județul Sibiu. Un șofer de 33 de ani, din Alba, a fost rănit după ce s-a răsturnat cu o cifă care transporta beton.

Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară pe DJ 106 G, având direcția de deplasare spre localitatea Poiana Sibiului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din județul Alba, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă.

Un echipaj SMURD și două autospecială de stingere au intervenit de urgență în apropierea localității Dobârca la evenimentul rutier unde autoutilitara (cifa) care transporta beton s-a răsturnat pe carosabil.

La fața locului echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 33 de ani. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu cu multiple contuzii și escoriații, conștient.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.

Traficul în acest moment se desfășoară alternativ.

