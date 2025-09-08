PENSII 2025 | Câte pensii speciale au fost plătite în România în august 2025: Care a fost valoarea pensiei medii de acest tip
Câte pensii speciale au fost plătite în august 2025 în România
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în august 2025, de 11.713 persoane, în creştere cu trei persoane, comparativ cu luna anterioară, din care 7.852 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate).
PENSII 2025 | Aproape 4,69 milioane pensionari în România, la finele lunii august 2025: Care era valoarea pensiei medii
Asta conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) consultate de Agerpres.
Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.697, dintre care 2.563 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.356 de lei, din care 7.498 din BASS şi 22.150 de la bugetul de stat.
Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat, în august anul curent, 791 de persoane (692 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 6.978 de lei, din care 3.005 lei pensie din bugetul de stat.
În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 874 de persoane (654 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.210 lei (3.540 de lei de la bugetul de stat).
Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.348 de pensionari (toţi cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.138 de lei, din care 8.083 de lei suportaţi din bugetul de stat.
Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 677 de persoane (toţi cu pensie din BASS), media fiind de 10.268 de lei, din care 2.397 de lei cota suportată din bugetul de stat.
De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.326 de pensionari (1.918 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 6.985 de lei, din care 4.248 de lei suportaţi din bugetul de stat.
