VIDEO | Motociclist teribilist, ,,taxat” de polițiști la Alba Iulia, după ce și-a turat motorul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. A rămas o lună pieton și s-a alea si cu 800 de lei amendă

Un motociclist teribilist a fost ,,taxat” de polițiștii din Alba Iulia, duminică, 10 mai 2026, pentru conducere agresivă. A primit amendă și a rămas și fără permis de conducere.

Incidentul a fost filmat de un cititor ziarulunirea.ro, în timpul ceremoniei dedicate Zilei Regalității la Alba Iulia. Tânărul a fost surprins turând motorul la semaforul de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din imediata vecinătate a Facultății de Teologie.

Polițiștii aflați în zonă au intervenit prompt, motociclistul a fost ,,tras pe dreapta” și sancționat pentru conducere agresivă.

Teribilismul de care a dat dovadă l-a ,,costat” 810 lei amendă și permisul de conducere suspendat pentru o lună.

UPDATE IPJ: La data de 10 mai 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au intervenit în municipiul Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, unde, în timpul desfășurării ceremoniei de dezvelire a bustului Regelui Mihai I, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Alba Iulia, a manifestat un comportament agresiv în trafic.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că acesta ar fi accelerat în mod repetat motocicleta pe care o conducea, provocând disconfort și tulburând buna desfășurare a evenimentului public.

Totodată, s-a constatat faptul că bărbatul nu avea asupra sa documentele prevăzute de legislația rutieră în vigoare.

Față de conducătorul motocicletei a fost luată măsura reținerii permisului de conducere, pentru o perioadă de 30 de zile, ca sancțiune contravențională complementară, iar acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 810 lei, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

