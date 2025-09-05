PENSII 2025 | Aproape 4,69 milioane pensionari în România, la finele lunii august 2025: Care era valoarea pensiei medii
Aproape 4,69 milioane pensionari în România, la finele lunii august 2025: Care era valoarea pensiei medii
Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei.
Citește și: PENSII 2025 | Care este cuantumul contribuției la Pilonul 2 de pensii a unui român cu salariu de 3.000 de lei
Asta conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,988 miliarde lei.
Din totalul pensionarilor, 547.146 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.
Conform statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei, în timp ce pensia medie era de 3.097 de lei.
Pensie anticipată au primit, în august 2025, un număr de 3.488 de persoane (3.938 de lei pensie medie), pensie anticipată parțială 85.276 de persoane (2.760 de lei, pensia medie) și pensie de invaliditate 404.271 de persoane (pensie medie de 1.113 lei), dintre care 45.867 de persoane pentru gradul I de invaliditate (970 lei, pensie medie).
În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 442.235 persoane (1.497 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).
