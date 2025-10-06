PENSII 2025 | A doua etapă a recalculării pensiilor. Categoria de pensionari care va câștiga mai mulți bani

PENSII 2025 | A doua etapă a recalculării pensiilor. Ce pensionari vor câștiga mai mulți bani

Începe a doua etapă a recalculării pensiilor, aducând bani în plus pentru pensionarii care au beneficiat de sporuri.

Românii vizați sunt cei care, înainte de pensionare, au încasat sporuri pentru ore suplimentare, prime sau al 13-lea salariu. Aceste sume suplimentare vor fi luate în calcul, generând o creștere medie a pensiei de aproximativ 100 de lei.

Peste 100.000 de dosare sunt deja verificate și intră la plată. În total, la nivel național, Casele de Pensii au avut în lucru circa 220.000 de cereri de recalculare, dintre care 18.000 doar în București.

Mariana Șerbănescu, director executiv adjunct al Casei de Pensii a Municipiului București, a declarat:

„Sunt două categorii, sunt cei care le aveau deja depuse la dosar și acelea sunt prelucrate din oficiu și sunt cei care le-au depus după data de 1 septembrie, practic, nu au reușit să obțină adeverințele de angajator sau de la deținătorul de arhive. Noi le prelucrăm în funcție de numărul de dosar, cronologic. Dacă erau la dosar primesc retroactiv de la 1 septembrie, cei care le-au adus ulterior, în luna iunie, primesc în luna următoare depunerii cererii.”

Pensionarii care au primit o decizie de respingere din partea Casei de Pensii, trebuie să ia legătura cu fostul angajator. Pot exista greșeli în completarea adeverinței, iar astfel de probleme pot fi ușor corectate. Casa de Pensii acceptă atât adeverințele întocmite conform noii legi a pensiilor, cât și adeverințele mai vechi, cu condiția să fie corect completate, respectând forma și conținutul cerut, potrivit Știrile PRO TV.

