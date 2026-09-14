Pensie din România în străinătate în 2026: Ce obligații trebuie respectate ca banii să nu fie suspendați?

Pensionarii români care locuiesc în străinătate riscă suspendarea plății pensiei sau chiar recuperarea unor sume încasate necuvenit dacă nu respectă anumite obligații legale. Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția asupra celor mai importante reguli pe care beneficiarii trebuie să le cunoască.

A primi pensia din România în timp ce locuiești în străinătate vine cu o serie de obligații administrative care nu trebuie ignorate. Printre cele mai importante se numără transmiterea periodică a Certificatului de viață, notificarea schimbărilor care pot influența plata pensiei și respectarea procedurii corecte atunci când este depusă cererea de pensionare.

Certificatul de viață, obligatoriu de două ori pe an

Una dintre principalele obligații îi vizează pe beneficiarii sistemului public de pensii din România care au locul de ședere obișnuită în afara țării.

Aceștia trebuie să transmită, din proprie inițiativă, Certificatul de viață de două ori pe an, respectiv:

*până la 31 martie;

*până la 30 septembrie.

Documentul trebuie transmis în fiecare an, iar nerespectarea termenului poate avea consecințe directe asupra plății pensiei.

Ce se întâmplă dacă certificatul nu este transmis la timp?

Regula este importantă pentru toți pensionarii aflați în această situație: dacă Certificatul de viață nu este transmis în termenul legal, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului.

Cu alte cuvinte, o obligație administrativă aparent simplă poate ajunge să aibă un efect direct asupra încasării pensiei.

Beneficiarii pot utiliza inclusiv modelul alternativ de Certificat de viață prevăzut de Ordinul nr. 865/2023 al președintelui CNPP.

Modelele documentelor necesare, inclusiv Certificatul de viață și Declarația pentru transferul pensiei în străinătate, sunt disponibile pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba.

Pensionarii noi trebuie să fie atenți la o situație specială

Obligația poate apărea și în cazul unui beneficiar nou de pensie.

Dacă între momentul depunerii cererii de pensionare și efectuarea primei plăți a pensiei au trecut mai mult de șase luni, beneficiarul trebuie să transmită Certificatul de viață.

În această situație, prima plată a pensiei se efectuează numai după transmiterea Certificatului de viață completat.

Unde trebuie depusă cererea de pensionare?

O altă chestiune asupra căreia Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția privește locul în care este depusă cererea de pensionare.

Pentru persoanele care locuiesc în străinătate, este esențial ca procedura să fie respectată, iar cererea să fie depusă în statul în care beneficiarul are locul de ședere obișnuită.

Nerespectarea acestei proceduri nu este doar o problemă birocratică. Ea poate conduce la stabilirea și plata unor drepturi necuvenite, iar ulterior autoritatea poate emite decizii de recuperare a sumelor.

O schimbare de situație trebuie anunțată în cel mult 15 zile

Pensionarii aflați în străinătate au și obligația de a anunța Casa Teritorială de Pensii atunci când intervine o modificare care poate influența stabilirea sau plata pensiei.

Potrivit art. 106 din Legea nr. 360/2023, orice astfel de schimbare trebuie comunicată în termen de 15 zile de la apariția acesteia.

Regula este importantă deoarece situația personală sau locul de ședere al beneficiarului poate avea consecințe asupra drepturilor de pensie și asupra modului în care acestea sunt plătite.

Pensie încasată necuvenit? Sumele pot fi recuperate

Una dintre cele mai serioase consecințe apare atunci când beneficiarul nu declară schimbarea locului de ședere obișnuită, iar în urma acestei situații sunt încasate sume fără temei legal.

Potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, Casa Teritorială de Pensii poate emite o decizie de recuperare a sumelor încasate necuvenit, iar beneficiarul are obligația de a restitui banii.

Astfel, neîndeplinirea unei obligații de informare poate transforma o problemă administrativă într-o datorie către sistemul public de pensii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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