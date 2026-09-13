Pensia anticipată pentru femei în 2026: Trebuie depuse și certificatele de naștere ale copiilor?
Pensia anticipată pentru femei în 2026: Trebuie depuse și certificatele de naștere ale copiilor?
Solicitantele unei pensii anticipate nu sunt obligate să depună, odată cu cererea, certificatele de naștere ale copiilor. Totuși, pentru femeile care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare pentru că au născut și crescut copii, depunerea acestor documente este recomandată încă de la început.
Potrivit regulilor aplicabile pensiilor, certificatele de naștere ale copiilor nu se regăsesc printre documentele obligatorii pentru acordarea pensiei anticipate. Situația este însă diferită atunci când solicitanta poate beneficia, ulterior, de reducerea vârstei standard de pensionare în baza prevederilor art. 51 din Legea nr. 360/2023.
De ce sunt importante certificatele de naștere?
Pentru femeile care au născut și au crescut copii în condițiile prevăzute de lege, documentele care atestă această situație pot influența momentul la care pensia anticipată trebuie să se transforme în pensie pentru limită de vârstă.
În cazul pensiei anticipate, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă este diminuat în funcție de numărul de luni de anticipare și de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv.
Prin urmare, stabilirea corectă a datei la care persoana îndeplinește condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, inclusiv cu reducerea vârstei standard pentru copii, poate avea consecințe asupra perioadei în care se aplică diminuarea pensiei anticipate.
Ce se întâmplă dacă certificatele nu sunt depuse la dosarul de pensie anticipată?
Faptul că solicitanta nu depune certificatele de naștere ale copiilor în momentul înregistrării cererii de pensie anticipată nu înseamnă că pierde definitiv dreptul de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare. Documentele pot fi depuse și ulterior. Momentul depunerii este însă important.
Dacă documentele doveditoare sunt depuse până la data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard, trecerea la pensia pentru limită de vârstă poate fi realizată de la data îndeplinirii condițiilor legale.
În schimb, dacă documentele sunt prezentate după această dată, drepturile aferente pensiei pentru limită de vârstă se pot acorda de la data depunerii cererii sau a documentelor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Recomandarea pentru femeile care solicită pensie anticipată
Pentru a evita situațiile în care documentele trebuie completate ulterior și pentru ca informațiile relevante să se afle deja la dosarul de pensionare, este recomandată depunerea certificatelor de naștere ale copiilor încă de la solicitarea pensiei anticipate, atunci când solicitanta poate beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare.
Astfel, casa teritorială de pensii are la dosar documentele care pot fi necesare la stabilirea momentului trecerii de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă.
Pe scurt: certificatele de naștere ale copiilor nu sunt obligatorii pentru depunerea cererii de pensie anticipată, dar depunerea lor de la început este recomandată femeilor care îndeplinesc condițiile pentru reducerea vârstei standard de pensionare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Video | Șofer de 36 de ani din Bistrița-Năsăud, reținut după ce a fost depistat în Alba Iulia conducând cu o alcoolemie record
Șofer de 36 de ani din Bistrița-Năsăud, reținut după ce a fost depistat în Alba Iulia conducând cu o alcoolemie record Duminică, 13 septembrie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Lechința, județul Bistrița-Năsăud, cercetat […]
Ai muncit în mai multe țări europene? Unde trebuie să depui în 2026 cererea pentru pensie și cine îți plătește banii?
Ai muncit în mai multe țări europene? Unde trebuie să depui în 2026 cererea pentru pensie și cine îți plătește banii? Românii care au lucrat legal în România și în alte state ale Uniunii Europene nu trebuie să depună câte o cerere de pensionare în fiecare țară. Procedura europeană permite depunerea unei singure cereri, însă […]
Când este vacanța de toamnă în 2026: Când au elevii primele zile libere din anul școlar 2026-2027
Când este vacanța de toamnă în 2026: Când au elevii primele zile libere din anul școlar 2026-2027 Elevii din România au început cursurile pe 7 septembrie 2026, iar prima vacanță este programată la mai puțin de două luni de la revenirea în bănci. Până la pauza de la sfârșitul lui octombrie, copiii vor beneficia și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensia anticipată pentru femei în 2026: Trebuie depuse și certificatele de naștere ale copiilor?
Pensia anticipată pentru femei în 2026: Trebuie depuse și certificatele de naștere ale copiilor? Solicitantele unei pensii anticipate nu sunt...
Video | Șofer de 36 de ani din Bistrița-Năsăud, reținut după ce a fost depistat în Alba Iulia conducând cu o alcoolemie record
Șofer de 36 de ani din Bistrița-Năsăud, reținut după ce a fost depistat în Alba Iulia conducând cu o alcoolemie...
Știrea Zilei
Video | Retragere cu torțe spectaculoasă la Alba Iulia, în semn de recunoștință pentru eroii salvatori: Moment special de Ziua Pompierilor 2026
Retragere cu torțe spectaculoasăla Alba Iulia, în semn de recunoștință pentru eroii salvatori: Moment special de Ziua Pompierilor 2026 Alba...
Tribunalul Alba a suspendat o corecție financiară de 1,68 milioane de lei aplicată Parohiei Ortodoxe Ampoița într-un proiect finanțat cu fonduri europene
Tribunalul Alba a suspendat o corecție financiară de 1,68 milioane de lei aplicată Parohiei Ortodoxe Ampoița într-un proiect finanțat cu...
Curier Județean
Foto | Accident pe DN 74: Autoturism răsturnat în râu la Bucium Cerbu
Accident pe DN 74: Autoturism răsturnat în râu la Bucium Cerbu Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină...
Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet
Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet În calendarul ortodox,...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...