Pensia anticipată pentru femei în 2026: Trebuie depuse și certificatele de naștere ale copiilor?

Solicitantele unei pensii anticipate nu sunt obligate să depună, odată cu cererea, certificatele de naștere ale copiilor. Totuși, pentru femeile care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare pentru că au născut și crescut copii, depunerea acestor documente este recomandată încă de la început.

Potrivit regulilor aplicabile pensiilor, certificatele de naștere ale copiilor nu se regăsesc printre documentele obligatorii pentru acordarea pensiei anticipate. Situația este însă diferită atunci când solicitanta poate beneficia, ulterior, de reducerea vârstei standard de pensionare în baza prevederilor art. 51 din Legea nr. 360/2023.

De ce sunt importante certificatele de naștere?

Pentru femeile care au născut și au crescut copii în condițiile prevăzute de lege, documentele care atestă această situație pot influența momentul la care pensia anticipată trebuie să se transforme în pensie pentru limită de vârstă.

În cazul pensiei anticipate, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă este diminuat în funcție de numărul de luni de anticipare și de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv.

Prin urmare, stabilirea corectă a datei la care persoana îndeplinește condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, inclusiv cu reducerea vârstei standard pentru copii, poate avea consecințe asupra perioadei în care se aplică diminuarea pensiei anticipate.

Ce se întâmplă dacă certificatele nu sunt depuse la dosarul de pensie anticipată?

Faptul că solicitanta nu depune certificatele de naștere ale copiilor în momentul înregistrării cererii de pensie anticipată nu înseamnă că pierde definitiv dreptul de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare. Documentele pot fi depuse și ulterior. Momentul depunerii este însă important.

Dacă documentele doveditoare sunt depuse până la data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard, trecerea la pensia pentru limită de vârstă poate fi realizată de la data îndeplinirii condițiilor legale.

În schimb, dacă documentele sunt prezentate după această dată, drepturile aferente pensiei pentru limită de vârstă se pot acorda de la data depunerii cererii sau a documentelor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Recomandarea pentru femeile care solicită pensie anticipată

Pentru a evita situațiile în care documentele trebuie completate ulterior și pentru ca informațiile relevante să se afle deja la dosarul de pensionare, este recomandată depunerea certificatelor de naștere ale copiilor încă de la solicitarea pensiei anticipate, atunci când solicitanta poate beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare.

Astfel, casa teritorială de pensii are la dosar documentele care pot fi necesare la stabilirea momentului trecerii de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă.

Pe scurt: certificatele de naștere ale copiilor nu sunt obligatorii pentru depunerea cererii de pensie anticipată, dar depunerea lor de la început este recomandată femeilor care îndeplinesc condițiile pentru reducerea vârstei standard de pensionare.

Secțiune Știri sub articolul principal