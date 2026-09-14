Cursuri de înot pentru elevi de clasa a 2-a la Alba Iulia: CSM Unirea a dat startul achiziției pentru proiectul „Educație și sănătate prin înot” 2026
Cursuri de înot pentru elevi de clasa a 2-a la Alba Iulia: CSM Unirea a dat startul achiziției pentru proiectul „Educație și sănătate prin înot” 2026
Clubul Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia a demarat oficial procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de servicii privind activitățile sportive de inițiere în înot, parte integrantă a proiectului local „Educație și sănătate prin înot”.
Proiectul este susținut și finanțat integral din bugetul local al municipiului Alba Iulia, având ca scop promovarea mișcării, dezvoltarea fizică armoniasă și deprinderea stilului de viață sănătos în rândul tinerilor din comunitate.
Proiectul „Educație și sănătate prin înot” se concretizează într-un program sezonier de cursuri de inițiere în înot pentru elevii claselor a II-a din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia.
Data limită pentru primirea ofertelor este 17 septembrie 2026.
Serviciile vor fi prestate în intervalul 21 septembrie – 4 decembrie 2026.
Ședințele de inițiere vor fi „acoperite” de 4 instructori/profesori.
Vor fi în total 300 de ședințe cu durate de o oră și jumătate fiecare.
Pentru asigurarea transportului gratuit al elevilor de la unitățile de învățământ până la Bazinul Olimpic din Alba Iulia a fost lansată o achiziție directă a serviciilor de transport pasageri. Și acest contract se va derula în perioada 21 septembrie – 4 decembrie 2026. În acest caz data limită pentru primirea ofertelor este 15 septembrie 2026.
foto – Bazinul Olimpic din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
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