Pensia românilor care au lucrat în străinătate: Cum se cumulează anii munciți în România și în alte țări

Românii care au lucrat atât în țară, cât și în străinătate nu își pierd anii de contribuții. În funcție de țările în care au fost asigurați, perioadele de muncă pot fi totalizate pentru deschiderea dreptului la pensie, însă fiecare stat își calculează și își plătește propria parte de pensie.

Tot mai mulți români ajung la vârsta pensionării după o carieră profesională împărțită între România și alte state. Pentru aceștia, una dintre cele mai importante întrebări este dacă anii lucrați în străinătate se adaugă la vechimea din România și, mai ales, cine plătește pensia.

Răspunsul este că perioadele de asigurare pot fi totalizate, atunci când există cadrul juridic necesar, dar acest lucru nu înseamnă că toate contribuțiile sunt transformate într-o singură pensie plătită de România.

Anii lucrați în mai multe țări pot fi adunați pentru stabilirea dreptului

În cazul statelor UE, sistemul european de coordonare a securității sociale permite luarea în calcul a perioadelor de asigurare realizate în diferite state. România aplică aceste reguli începând cu aderarea la Uniunea Europeană, iar mecanismul este cunoscut drept totalizarea perioadelor de asigurare. Aceleași principii se aplică, în condițiile prevăzute de acordurile relevante, și în relația cu Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Astfel, dacă un român a lucrat, de exemplu, 12 ani în România și 18 ani în Italia, perioadele pot fi luate împreună pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea dreptului la pensie.

Important este că totalizarea se referă în primul rând la stabilirea dreptului, nu la transformarea tuturor anilor lucrați într-o singură pensie românească.

Fiecare țară plătește partea aferentă anilor lucrați acolo

După totalizarea perioadelor, fiecare stat implicat calculează pensia potrivit propriei legislații.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) explică faptul că drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat, prin principiul „pro rata temporis”.

Cu alte cuvinte, dacă o persoană a cotizat 12 ani în România și 18 ani într-o altă țară, anii din străinătate pot contribui la îndeplinirea condițiilor pentru pensie, dar România nu va plăti automat pensia pentru toți cei 30 de ani.

România va calcula partea care îi revine pentru perioada de asigurare din sistemul românesc, iar celălalt stat va calcula și va plăti partea aferentă perioadei lucrate acolo.

În practică, persoana poate ajunge să primească două sau mai multe plăți de pensie, în funcție de numărul statelor în care a fost asigurată și de regulile aplicabile.

Cum se face calculul?

Pentru pensiile comunitare, instituțiile competente analizează perioadele de asigurare din toate statele implicate.

CNPP descrie mecanismul în două etape: se stabilește mai întâi o pensie teoretică, având în vedere totalul perioadelor de asigurare, după care se calculează partea corespunzătoare perioadei efectiv realizate în România.

Un exemplu simplificat poate arăta astfel:

Un român a lucrat:

*10 ani în România;

*15 ani în Germania;

*5 ani în Spania.

Cariera de asigurare însumează 30 de ani.

La stabilirea drepturilor, perioadele pot fi totalizate pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de pensionare. Ulterior, fiecare stat își calculează partea corespunzătoare perioadei în care persoana a fost asigurată în sistemul său.

Prin urmare, persoana nu primește o singură „pensie europeană” de 30 de ani de la România. Va primi drepturile stabilite de fiecare sistem în parte.

Ce se întâmplă dacă în România nu sunt suficienți ani pentru pensie?

Aici este una dintre cele mai importante utilități ale totalizării.

O persoană poate să nu îndeplinească singură condiția de stagiu necesară în România, dar perioada lucrată într-un alt stat poate fi luată în calcul pentru deschiderea dreptului.

CNPP precizează explicit că, pentru lucrătorii migranți, stagiul necesar se stabilește prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu perioadele confirmate de instituțiile competente din celelalte state implicate.

Asta înseamnă că anii munciți legal în străinătate pot fi esențiali pentru ca o persoană să îndeplinească cerința de stagiu.

Atenție: nu toate țările din lume intră automat în același sistem

Regulile europene se aplică în relația cu statele pentru care există cadrul european relevant. Pentru țările din afara acestui sistem, situația depinde de existența unui acord bilateral de securitate socială sau de un alt instrument internațional aplicabil.

România are acorduri bilaterale de securitate socială cu anumite state, iar regulile pot diferi de la un acord la altul. De exemplu, acordurile pot prevedea totalizarea perioadelor de asigurare și calcularea pensiei proporțional cu perioadele realizate sub legislația fiecărui stat.

De aceea, înainte de pensionare trebuie verificat regimul concret aplicabil țării în care persoana a lucrat.

Dacă s-a lucrat mai puțin de un an într-o țară, contribuțiile nu dispar

Un caz frecvent este cel al românilor care au lucrat doar câteva luni într-o anumită țară.

În sistemul european există reguli speciale pentru perioadele de asigurare mai mici de un an. În anumite situații, țara respectivă poate să nu plătească o pensie separată pentru o perioadă atât de scurtă, însă lunile respective nu sunt pur și simplu pierdute: ele pot fi luate în calcul de celelalte state în care persoana a fost asigurată.

Unde se depune cererea de pensionare?

Pentru o persoană care a lucrat în mai multe state UE, cererea se depune, de regulă, la instituția de pensii din țara în care locuiește sau în țara în care a lucrat ultima dată.

Instituția care primește cererea va comunica cu autoritățile competente din celelalte state și va solicita informațiile necesare privind perioadele de asigurare.

În România, Casa Națională de Pensii Publice are rol de organism de legătură în domeniul pensiilor internaționale și asigură comunicarea între instituțiile competente.

Prin urmare, un român stabilit în străinătate nu trebuie, în mod obișnuit, să se întoarcă în România doar pentru a depune personal dosarul de pensie.

Documentele privind vechimea din România sunt importante

Pentru perioadele lucrate în România, în special pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, CNPP menționează necesitatea prezentării documentelor care dovedesc activitatea: carnet de muncă sau adeverințe eliberate în condițiile legii de foștii angajatori.

Este important ca documentele să permită identificarea perioadei lucrate și a elementelor relevante pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Pentru perioadele lucrate în străinătate, instituțiile de pensii din statele respective transmit informațiile necesare prin mecanismele de cooperare administrativă.

Pensia poate fi plătită și în străinătate

Faptul că pensionarul locuiește în afara României nu înseamnă că pierde dreptul la pensia românească.

CNPP precizează că pensiile din sistemul public pot fi plătite beneficiarilor stabiliți în străinătate, în condițiile legislației și ale instrumentelor internaționale aplicabile. Plata poate fi făcută în contul bancar comunicat instituției de pensii.

Pentru menținerea în plată a pensiei internaționale poate fi necesară transmiterea periodică a certificatului de viață, potrivit regulilor aplicabile.

Un alt aspect important: vârsta de pensionare poate fi diferită

Faptul că perioadele de contribuție sunt totalizate nu înseamnă că toate pensiile încep să fie plătite în aceeași zi.

Fiecare țară are propria legislație privind vârsta și condițiile de pensionare. Dacă vârsta legală diferă, este posibil ca dreptul la pensie dintr-un stat să înceapă înaintea celui din alt stat.

De aceea, persoanele care au o carieră internațională ar trebui să verifice din timp condițiile din fiecare țară.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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