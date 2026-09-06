Slăbitul fără înfometare: De ce dieta „perfectă” contează mai puțin decât obiceiurile pe care le poți păstra

De la eliminarea carbohidraților și postul prelungit până la număratul obsesiv al caloriilor, metodele de slăbit sunt numeroase. Specialiștii atrag însă atenția asupra unui principiu mai simplu: pentru a pierde în greutate nu este nevoie să trăiești cu senzația permanentă de foame. Cheia este un deficit caloric moderat, obținut prin alimente sățioase, porții potrivite și mișcare regulată.

Ideea că „trebuie să mănânci cât mai puțin ca să slăbești” este una dintre cele mai persistente concepții despre diete. În realitate, un plan alimentar eficient trebuie să poată fi urmat pe termen lung. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) recomandă o scădere graduală, aproximativ 0,5–0,9 kg pe săptămână, deoarece persoanele care slăbesc într-un ritm constant au, în general, șanse mai bune să mențină rezultatul.

Nu trebuie să renunți la mâncare, ci să alegi mai bine

Slăbirea apare atunci când organismul primește, în timp, mai puțină energie decât consumă. Asta nu înseamnă însă că fiecare masă trebuie să fie mică sau că anumite alimente trebuie interzise definitiv.

Un model alimentar mai ușor de menținut pune accentul pe legume și fructe, surse de proteine, cereale integrale, grăsimi sănătoase și alimente cât mai puțin procesate. CDC recomandă, de asemenea, limitarea zaharurilor adăugate, a grăsimilor saturate și a alimentelor ultraprocesate.

Un truc simplu este ca fiecare masă principală să conțină o sursă de proteine: ouă, iaurt grecesc simplu, pește, carne slabă, brânză, fasole, linte sau năut. Proteina poate contribui la senzația de sațietate, în timp ce legumele, fructele și cerealele integrale aduc fibre și volum alimentar.

Cu alte cuvinte, obiectivul nu este „să mănânci mai puțin cu orice preț”, ci să obții mai multă sațietate dintr-un aport energetic rezonabil.

Fibrele, aliatul discret al unei diete sățioase

Legumele și fructele au un avantaj important: conțin apă și fibre, iar acestea pot încetini digestia și contribui la senzația de sațietate.

O farfurie construită în jurul legumelor poate permite o masă consistentă fără ca aportul caloric să devină foarte mare. De exemplu, o porție de carne sau leguminoase, o cantitate generoasă de legume și o garnitură de cartofi, orez sau cereale integrale poate fi mult mai ușor de tolerat decât o dietă bazată exclusiv pe restricții.

Apa în locul caloriilor „invizibile”

Uneori, diferența nu vine din ceea ce mănâncă o persoană, ci din ceea ce bea. Băuturile îndulcite pot adăuga multe calorii fără să ofere aceeași senzație de sațietate ca alimentele solide.

Înlocuirea lor cu apă este una dintre schimbările relativ simple prin care poate fi redus aportul caloric. CDC subliniază că apa nu conține calorii, iar înlocuirea băuturilor îndulcite cu apă poate contribui la reducerea consumului energetic.

Mișcarea nu trebuie să însemne ore la sală

Activitatea fizică este importantă atât pentru sănătate, cât și pentru controlul greutății. Pentru adulți, recomandarea generală este de cel puțin 150 de minute de activitate aerobică de intensitate moderată pe săptămână, plus activități de întărire musculară în cel puțin două zile pe săptămână.

Asta poate însemna mers alert, ciclism, înot, dans sau alte activități care cresc ritmul cardiac.

Important este și faptul că mișcarea nu trebuie privită drept „pedeapsă” pentru ceea ce ai mâncat. Rolul ei este mai larg: îmbunătățește condiția fizică și sănătatea și poate ajuta la menținerea greutății după slăbire.

Somnul și stresul intră și ele în ecuație

Un stil de viață sănătos nu se reduce la farfurie. CDC include somnul suficient și gestionarea stresului printre componentele unui proces sănătos de scădere în greutate.

De aceea, o strategie realistă poate arăta mai degrabă astfel: mese regulate și sățioase, mai puține calorii provenite din produse foarte procesate și băuturi îndulcite, mișcare constantă și un program de somn cât mai stabil.

Cât de mult trebuie, de fapt, să slăbești?

Nu este nevoie întotdeauna de o transformare spectaculoasă pentru ca organismul să beneficieze. Institutul Național pentru Inimă, Plămâni și Sânge (NHLBI) arată că o reducere de 5–10% din greutatea corporală poate aduce îmbunătățiri importante pentru sănătate și calitatea vieții.

Asta schimbă și perspectiva asupra procesului: în locul obiectivului „vreau să slăbesc foarte mult și foarte repede”, un obiectiv realist poate fi o scădere graduală, urmată de menținerea rezultatului.

Dieta care funcționează este cea pe care o poți continua

Nu există un singur meniu universal care să funcționeze pentru toată lumea. Vârsta, nivelul de activitate, medicamentele, anumite afecțiuni, stresul, genetica și mediul pot influența greutatea și capacitatea de a slăbi.

De aceea, o dietă extrem de restrictivă poate produce rezultate rapide pe cântar, dar poate fi dificil de susținut. O abordare mai practică este să identifici schimbările pe care le poți păstra luni și ani: porții mai bine controlate, alimente mai sățioase, mai multe legume, proteine la mese, mai puține calorii lichide și activitate fizică regulată.

Slăbitul fără înfometare nu înseamnă că nu vei simți niciodată foame. Înseamnă că foamea nu trebuie să devină centrul vieții tale. Scopul este un deficit energetic moderat, obținut într-un mod care oferă suficientă hrană, nutrienți și flexibilitate pentru ca noul stil de viață să poată fi menținut.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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