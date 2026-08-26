Pensia minimă în România: Cine nu poate primi indemnizația socială în 2026. Ce condiții trebuie îndeplinite

Pensia minimă de 1.281 de lei din România nu se acordă automat tuturor românilor care ajung la vârsta standard de pensionare. În 2026, indemnizația socială pentru pensionari poate completa veniturile doar în cazul persoanelor care îndeplinesc câteva condiții prevăzute de lege, iar una dintre cele mai importante cerințe este legată de stagiul minim de cotizare.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru ca un pensionar să poată beneficia de indemnizația socială, nu este suficientă doar atingerea vârstei standard de pensionare. Persoana trebuie să îndeplinească și condiția privind stagiul minim de cotizare de 15 ani.

În 2026, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei. Aceasta poate interveni atunci când pensia calculată în funcție de contribuțiile plătite și de perioada de cotizare este mai mică decât acest nivel.

Practic, pensia este stabilită mai întâi pe baza contribuțiilor și a stagiului de cotizare realizat. Dacă suma rezultată este sub plafonul de 1.281 de lei, statul poate acorda diferența necesară pentru ca venitul să ajungă la acest nivel.

Cum se calculează diferența până la 1.281 de lei

Indemnizația socială nu reprezintă o pensie acordată separat tuturor persoanelor care ajung la vârsta de pensionare. Ea funcționează ca o completare a venitului pentru pensionarii eligibili care au o pensie calculată sub plafonul stabilit.

De exemplu, dacă unui pensionar îi este stabilită o pensie de 1.000 de lei, diferența până la 1.281 de lei este de 281 de lei. În acest caz, venitul total poate ajunge la 1.281 de lei pe lună prin acordarea indemnizației sociale.

Situația este diferită atunci când pensia calculată depășește plafonul. Pentru o pensie de 1.350 de lei, de exemplu, indemnizația socială nu mai este acordată, deoarece suma stabilită prin calcul este deja mai mare decât nivelul de 1.281 de lei.

Cine nu poate primi indemnizația socială

Una dintre regulile importante este cea referitoare la perioada în care persoana a contribuit la sistemul public de pensii. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar această condiție trebuie îndeplinită pentru accesul la indemnizația socială în situația prezentată.

Astfel, românii care au cotizat mai puțin de 15 ani nu îndeplinesc această cerință. Persoanele care au contribuit timp de 10, 11 sau 12 ani, de exemplu, nu pot beneficia de indemnizația socială în baza acestor condiții.

Prin urmare, împlinirea vârstei standard de pensionare nu este suficientă pentru ca venitul unei persoane să fie completat automat până la 1.281 de lei. Este necesară și îndeplinirea condiției privind stagiul minim de cotizare.

Pensia minimă nu este garantată tuturor pensionarilor

Suma de 1.281 de lei este astfel nivelul până la care poate fi completată pensia unui beneficiar eligibil, nu o valoare acordată automat tuturor persoanelor care se pensionează. Mai întâi se stabilește pensia în funcție de contribuțiile plătite și de stagiul de cotizare, iar apoi se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru indemnizația socială.

Regula este importantă pentru persoanele care au acumulat perioade diferite de contribuție de-a lungul anilor. Cei care nu ajung la stagiul minim de 15 ani nu pot beneficia de această completare doar pentru că au atins vârsta standard de pensionare.

În cazul pensionarilor eligibili, dacă pensia calculată este sub 1.281 de lei, indemnizația socială poate acoperi diferența până la acest plafon. Dacă pensia este mai mare decât 1.281 de lei, această completare nu se mai acordă.

Astfel, pentru stabilirea dreptului la pensia minimă de 1.281 de lei contează atât valoarea pensiei rezultate în urma calculului, cât și îndeplinirea condiției privind stagiul minim de cotizare. Cele două elemente trebuie analizate împreună pentru a determina dacă persoana poate beneficia de indemnizația socială.

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