Megalicitație pentru execuția primului lot al centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Două pasaje rutiere supraterane vor traversa arterele existente

Proiectul intitulat „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – Construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a Municipiului Alba Iulia” (Cod SMIS 349615) intră în faza de atribuire a contractului de execuție.

Primăria Alba Iulia a lansat procedura în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 90.641.642,5 lei (echivalentul a 17.287.466 euro), fără TVA. Valoarea cu TVA este de 107.863.554,57 lei, echivalentul a 20.530.188,09 euro.

Data limită pentru primirea ofertelor este 6 octombrie 2026.

Finanțarea obiectivului este asigurată în principal din fonduri europene prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 (Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile), completată de alocări de la bugetul local și alte surse legal constituite. Termenul de finalizare a contractului de finanțare este stabilit pentru 31 decembrie 2029.

Proiectantul general este S.C. NOVENSA S.R.L. București.

Potrivit reprezentanților administrației locale, coridorul de mobilitate sud-vestic rezolvă o problemă istorică de tranzit urban, creând legătura directă între intersecția străzilor Lalelelor și Ion Lăncrăjan („zona Lidl”) și intersecția străzilor Viilor cu Bulevardul Ferdinand I („zona Lukoil”). Prin realizarea acestei artere se închide inelul de conectare cu bulevardele modernizate anterior prin POR 2014-2020 (Loturile 1 și 2 de transport public).

Obiectul prezentei proceduri îl constituie Lotul I, întins pe o lungime de 2.300 metri liniari. Lotul II (strada Viilor, pe o lungime de 314 ml) va face obiectul unei licitații separate.

Sectorul nou proiectat include două pasaje rutiere supraterane care vor traversa arterele existente, eliminând punctele de blocaj:

*Pasajul de la km 0+575 (peste Strada Brândușei): Supratraversează o stradă încadrată la Categoria I sub un unghi de 90°. Dimensionat conform EUROCOD (convoi LM1, LM2), pasajul asigură un gabarit de liberă trecere de minim 5,50 m.

*Pasajul de la km 0+835 (peste Strada Orlea): Supratraversează strada Orlea sub un unghi de 60°. Asigură o înălțime de liberă trecere de 4,20 m lângă bordură și 4,50 m în axul străzii, fiind corelat cu PUZ-ul de modernizare ulterioară a zonei.

Proiectul presupune o reconfigurare subterană masivă:

*Rețea de apă: 1.845 ml rețea PE-100RC De 250 și înlocuirea conductelor mari de transport din oțel/fontă cu tronsoane noi OL DN 800 mm și DN 600 mm.

*Canalizare menajeră & pluvială: 2.582 ml rețea menajeră (45 cămine) și 2.682 ml rețea pluvială (116 guri de scurgere, 46 cămine, 3 separatoare de hidrocarburi și 426 ml canivou carosabil H=2m).

*Iluminat public LED cu Telegestiune: Montarea a 129 de stâlpi moderni (51 stâlpi H=8m 2x120W; 77 stâlpi H=8m 2 brațe 90W+45W; 1 stâlp H=9m 4x89W) integrați în sistemul de telegestiune.

*Supraveghere Video CCTV: Echipare cu camere video IP de exterior pentru monitorizarea traficului.

*Semnalizare rutieră modernă: 201 indicatoare rutiere, marcaje termoplastice de 3.000 microni (garanție min. 2 ani), treceri de pietoni pe fundal roșu antiderapant bicomponent și piste de biciclete marcate în verde. La intrarea în sensul giratoriu de pe strada Viilor se vor instala 3 serii de marcaje rezonatoare.

Există și o componentă mixtă de proiectare și execuție delegată antreprenorului pentru relocarea rețelelor electrice operate de Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Alba:

*Trecerea în subteran pe str. Ion Lăncrăjan: Se demolează rețeaua aeriană de 0,4 kV (422 m, 26 stâlpi vechi) și se construiește un cablu subteran LES 0,4 kV de 1.331 ml (cablu AC2XABY 3×240+120mmp), 11 firide de distribuție tip E, 4 BMP-uri noi și refacerea a 29 de branșamente.

*Post de transformare nou PTAB 173: Vechiul post aerian PTA 173 va fi demolat și înlocuit cu un post modern în anvelopă de beton PTAB 173 Alba 250 kVA (20/0,4 kV), echipat cu celule SF6, automatizare SCADA și 2 circuite subterane LES 20 kV (495 m și 27 m).

*Relocare LEA 20 kV la str. Brândușei: Se instalează 2 stâlpi noi din beton SC15014 și o rețea subterană LES 20 kV de 90 m.

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