Foto | Un oraș din Alba trece pragul de 50% blocuri reabilitate energetic: Încă 7 imobile intră în modernizare
Un oraș din Alba trece pragul de 50% blocuri reabilitate energetic: Încă 7 imobile intră în modernizare
Autoritățile publice ale municipiului Blaj au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, încă două contracte de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Astfel, încă șapte blocuri, cu 219 de locuințe, se adaugă celor 12 ansambluri de locuințe colective pentru care se vor face lucrări de reabilitare în vederea gestionării eficiente a energiei. Contractele sunt finanțate în cadrul Priorității 3: „O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.
*Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 4 componente – Cerere 1” are valoarea totală de 12.170.172,23 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 10.286.947,55 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile de la bugetul de stat este de 1.573.297,85 lei. Contractul vizează reabilitarea energetică a patru blocuri situate în Blaj, pe strada Eroilor, nr. 13, 14 și 15, precum și pe strada Gării nr. 3, cu un total de 102 locuințe. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iunie 2028.
*Contractul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj – 3 componente – Cerere 3” are valoarea totală de 12.758.077,67 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 10.532.867,56 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile de la bugetul de stat este de 1.610.909,14 lei. Contractul vizează reabilitarea energetică a trei blocuri situate în municipiul Blaj, pe strada Eroilor nr. 16A și nr. 28, precum și pe strada Gheorghe Doja nr. 12, cu un total de 117 locuințe. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iulie 2028.
Pentru ambele contracte, diferența dintre valoarea totală și valoarea finanțării nerambursabile o reprezintă contribuția beneficiarului.
„Prin semnarea acestor contracte, depășim pragul de 50% dintre blocurile de locuințe din municipiul Blaj reabilitate energetic. Este un procent important, care vorbește nu doar despre amploarea investițiilor realizate, ci și despre preocuparea noastră constantă pentru creșterea calității vieții și a nivelului de trai al blăjenilor. Reabilitarea energetică a blocurilor este un punct important în strategia noastră de dezvoltare a municipiului. Ne dorim să redăm blocurilor de locuințe construite înainte de 1989 aspectul, confortul și eficiența energetică pe care le merită, astfel încât acestea să răspundă cât mai bine nevoilor locatarilor. În același timp, aceste investiții au un obiectiv foarte concret pentru fiecare familie: reducerea consumului de energie și, implicit, posibilitatea ca blăjenii să beneficieze de facturi mai mici la întreținere, la un nivel rezonabil”, a declarat Gheorghe Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj.
Obiectivul general al celor două proiecte este similar și constă în creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale colective situate în municipiul Blaj și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin implementarea unor măsuri integrate de modernizare energetică. Aceste blocuri nu dispun de sisteme de izolație corespunzătoare sau sunt echipate cu soluții energetice depășite, ceea ce conduce la costuri ridicate pentru locatari și la un nivel scăzut de confort. Pe fondul evoluției tehnologice accelerate și al creșterii prețului energiei, această inițiativă devine esențială pentru a aborda impactul consumului de energie neregenerabilă asupra mediului și sănătății publice.
„Schimbările climatice, accelerate de consumul de combustibili fosili, sunt o realitate cu care ne confruntăm zilnic. Tot zilnic ne confruntăm cu creșterea prețurilor energiei, fie că vorbim de gaze naturale, carburanți sau energie electrică. În efortul comun de reducere a poluării și costurilor cu energia, fără a sacrifica elementele de confort, eficientizarea energetică a fondului construit, cu accent pe imobilele construite înainte de 1990, este foarte importantă. În cadrul PR Centru 2021–2027, avem alocate aproape 100 de milioane de euro pentru renovarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale. Contractele semnate acum cu Municipiul Blaj ridică la șase numărul proiectelor cu acest obiectiv din oraș și adaugă aproape 5 milioane de euro la suma totală contractată de administrația «Micii Rome» prin Programul «Regiunea Centru» 2021–2027. Astfel, până în prezent, în ultimii doi ani, vorbim de aproape 30 de milioane de euro atrași pentru investiții europene la Blaj”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.
Principalele activități care se vor derula în cadrul celor două proiecte sunt: demontarea izolației vechi, dacă este cazul; termoizolarea fațadelor, a soclului și a planșeului peste ultimul etaj; înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare cu tâmplărie modernă termoizolantă; montarea câte unei pompe de căldură aer-aer în fiecare apartament; instalarea de panouri fotovoltaice care să alimenteze instalațiile de iluminat comune de pe fiecare scară și pompele de căldură din fiecare unitate locativă; închiderea, cu tâmplărie termoizolantă, a balcoanelor deschise și izolarea parapeților balcoanelor; realizarea de noi trotuare perimetrale pentru drenarea apei; reabilitarea instalației electrice și de iluminat în spațiile comune; reabilitarea șarpantei și înlocuirea învelitorii din țiglă ceramică.
Beneficiarii direcți ai proiectelor sunt proprietarii și locatarii celor 219 de unități locative din cele șapte blocuri reabilitate, dar de îmbunătățirea aspectului urban va beneficia întreaga comunitate
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