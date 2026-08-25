Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația
Contract-mamut pentru colectarea deșeurilor în zona din Alba a Munților Apuseni: A fost lansată licitația
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Salubris Alba” a lansat în premieră procedurile privind delegarea prin concesiune a activității de colectare și transport separat al deșeurilor menajere și similare pentru Zona 3 din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) Alba.
Procedura de achiziție publică, elaborată în strictă conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 98/2025, marchează un pas decisiv în atingerea țintelor europene de reciclare și economie circulară. Contractele au o durată de 99 de luni (compusă din 3 luni de mobilizare și 96 de luni de operare efectivă).
Valoarea totală estimată a contractului propus este 53.714.625.28 lei (echivalentul a 10.221.882,45 euro), fără TVA
Valoarea cu TVA este de 64.994.696,59 lei (echivalentul a 12.369.784,16 euro).
Data limită pentru primirea ofertelor este 9 octombrie 2026.
Salubrizarea Zonei 3 SMID Alba a fost structurată în trei subzone operative grupate în două contracte distincte (loturi):
*Contract nr. 1 (Lot 1) Subzona 3.1 Orașul Zlatna, Almașu Mare, Meteș
*Contract nr. 2 (Lot 2) Subzona 3.2 Orașul Abrud, Orașul Câmpeni, Roșia Montană, Ciuruleasa, Bucium, Mogoș, Arieșeni, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Vadu Moților, Albac, Poiana Vadului, Horea, Scărișoara, Gârda de Sus
*Contract nr. 2 (Lot 2) Subzona 3.3 Orașul Baia de Arieș, Lupșa, Bistra, Sălciua, Poșaga, Ocoliș
Toate fracțiile de deșeuri colectate din Zona 3 vor respecta traseele tehnologice integrate ale SMID Alba:
*Reciclabilele: Transportate direct la Stația de Sortare din cadrul CMID Galda de Jos.
*Rezidualul și Biodeșeurile: Transportate la Stația de Tratare Mecano-Biologică (TMB) Galda de Jos.
*Deșeurile Speciale & Ocazionale: Stocate temporar la baza de lucru operațională a operatorului, dotată și autorizată în zonă.
Infrastructura din teren include 9 Insule Ecologice Digitalizate Supraterane amplasate în zonele de blocuri din Zlatna (echipate cu containere de 1,1 mc pe 4 fracții) și colectarea „din poartă în poartă” în zonele de case (saci distribuiți gratuit pentru reciclabile și pubele de 120 litri pentru rezidual).
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