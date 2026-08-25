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Schimbare majoră la examenul de permis auto: Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă în cazul carnetului pentru categorie B, după 26 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Schimbare majoră la examenul de permis auto: Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă în cazul carnetului pentru categorie B, după 26 de ani

Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă în cazul carnetului de categorie B. Testul a fost eliminat în anul 2000 şi cuprindea plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat.

Viitori şoferi ar putea avea în curând un examen auto mai dificil. Proba din polygon care a fost în urmă cu mai bine de 25 de ani ar putea fi reintrodusă pentru cei care vor să obţină permisul de Categoria B.

Cum ar putea arăta examenul pentru viitorii şoferi

Momentan, vorbim doar despre un proiect de lege, nu este o schimbare care se va întâmpla. Concret, examenul se va desfăşura în două etape. Prima este în poligon, iar candidaţii care reuşesc să treacă vor ajunge pe drumurile publice.

Iniţiatorii proiectului de lege spun că este nevoie de o verificare mai amănunţită, într-un spaţiu controlat pentru ca şoferii să arate că ştiu să stăpânească maşina înainte de a ieşi în trafic. Dacă proiectul de lege va fi adoptat, durează 6 luni de la promulgare ca infrastructura să fie pregătită.

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