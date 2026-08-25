FOTO | Accident rutier pe DJ 107M: O mașină s-a răsturnat la ieșire din Feleud spre Măgina

Accident rutier pe DJ 107M: O mașină s-a răsturnat la ieșire din Feleud spre Măgina

Un accident rutier a avut loc marți seara, în jurul orei 18.20, la ieșire din Feleud spre Măgina. O mașină s-a răsturnat pe carosabil.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe DJ 107M, la iesire din Feleud spre Magina.

In accident ar fi 1 autoturism implicat, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 amb SAJ.

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