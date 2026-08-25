Ce trebuie să conțină salata cu pește și legume perfectă

O salată cu pește poate fi mult mai mult decât o garnitură. Cu ingredientele potrivite, ea devine o masă completă, sățioasă și echilibrată, în care proteinele, grăsimile bune, fibrele și vitaminele se întâlnesc într-o singură farfurie.

Modelul ideal este inspirat de alimentația mediteraneană, în care legumele, peștele, uleiul de măsline, leguminoasele și cerealele integrale ocupă un loc important. Mayo Clinic subliniază că acest stil alimentar pune accentul pe alimente vegetale, pește și grăsimi nesaturate, iar peștele gras – precum somonul, sardinele, heringul și macroul – este o sursă importantă de acizi grași omega-3.

Peștele, vedeta farfuriei

Primul pas este alegerea peștelui. Pentru o salată consistentă pot fi folosite somonul, sardinele, macroul, heringul, tonul, păstrăvul, codul sau tonul la conservă, în funcție de preferințe.

Peștele aduce proteine de calitate, iar multe specii furnizează acizi grași omega-3, vitamina B12, vitamina D, seleniu și alte minerale. FDA notează că peștele poate face parte dintr-un model alimentar sănătos și că aportul de pește este asociat cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară.

Pentru o salată cu profil nutrițional deosebit, peștele gras este o alegere foarte bună. Sardinele și somonul, de exemplu, aduc omega-3, în timp ce sardinele furnizează și cantități importante de calciu și vitamina D.

Cât mai multe legume, cât mai variate

O salată reușită nu ar trebui să însemne doar frunze verzi și pește. Secretul este varietatea de culori și texturi.

O bază excelentă poate fi formată din:

*salată verde, baby spanac sau rucola;

*roșii și roșii cherry;

*castravete;

*ardei gras;

*ceapă roșie;

*morcov;

*ridichi;

*varză roșie;

*broccoli fiert ușor sau copt;

*porumb, în cantitate moderată.

Legumele cresc aportul de fibre, vitamine, minerale și compuși vegetali benefici și transformă salata într-un preparat mai voluminos și mai sățios. Dietele de tip mediteranean pun tocmai aceste alimente vegetale în centrul mesei.

Ingredientul care face diferența: o grăsime bună

O salată cu pește nu are nevoie de un dressing greu pentru a fi gustoasă. Uleiul de măsline extravirgin este una dintre cele mai potrivite alegeri.

O combinație simplă – ulei de măsline extravirgin, zeamă de lămâie, puțin muștar, piper și verdeață – poate înlocui sosurile comerciale bogate în sare, zahăr sau grăsimi saturate.

Uleiul de măsline este principala sursă de grăsimi nesaturate în dieta mediteraneană, iar înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate este asociată cu un profil cardiovascular mai favorabil.

Pentru o masă cu adevărat sățioasă: fibre și carbohidrați de calitate

Dacă salata trebuie să țină locul unui prânz sau al unei cine, peștele și legumele pot fi completate cu năut, fasole, linte, quinoa, bulgur sau o cantitate moderată de orez brun.

Aceste ingrediente aduc fibre și carbohidrați complecși și pot transforma o salată ușoară într-o masă consistentă. Leguminoasele și cerealele integrale fac parte, de asemenea, din modelul alimentar mediteranean.

Pentru gust: lămâie, verdețuri și puțină aciditate

O salată perfectă trebuie să fie echilibrată și din punct de vedere gastronomic. Peștele se potrivește foarte bine cu lămâie, mărar, pătrunjel, busuioc, mentă, usturoi, capere sau măsline.

Lămâia aduce aciditate și prospețime, verdețurile intensifică aroma, iar măslinele sau caperele pot adăuga o notă sărată fără să fie nevoie de o cantitate mare de sare.

Formula simplă a salatei perfecte

Pentru o farfurie echilibrată, formula poate fi rezumată astfel:

pește + multe legume + o sursă de grăsimi nesaturate + o sursă de fibre/carbohidrați complecși + dressing proaspăt.

De exemplu, o combinație foarte reușită ar putea fi somon la cuptor, rucola și spanac, roșii cherry, castravete, ardei, ceapă roșie, năut, câteva măsline și dressing din ulei de măsline extravirgin și lămâie.

O alternativă mai accesibilă este tonul la conservă, salată verde, roșii, castravete, ardei, fasole albă, ceapă roșie și dressing cu lămâie și ulei de măsline.

Iar pentru o variantă rapidă, sardinele pot fi combinate cu roșii, castravete, rucola, ceapă roșie și puțin avocado.

Nu doar ingredientele contează, ci și alegerea peștelui

Varietatea este importantă. Recomandările FDA/EPA atrag atenția în special asupra nivelului de mercur și recomandă alegerea unei varietăți de pești cu niveluri mai scăzute de mercur. Printre opțiunile considerate „Best Choices” se numără somonul, sardinele, păstrăvul, codul, heringul, macroul atlantic și tonul conservat „light”.

Pentru femeile însărcinate, cele care alăptează și copii, alegerea peștelui și frecvența consumului trebuie făcute cu atenție, conform recomandărilor privind mercurul. De asemenea, peștele crud nu este recomandat acestor categorii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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