Pensia alimentară în 2025 | Obligațiile părinților și dilemele legale. Ce se întâmplă dacă fosta soție se recăsătorește?
Subiectul pensiei alimentare rămâne unul dintre cele mai sensibile și discutate aspecte atunci când un cuplu decide să se despartă. În 2025, întrebările despre cine plătește, cât și în ce condiții pensia alimentară rămâne actuale, în contextul creșterii ratei divorțurilor și al numeroaselor dispute privind custodia copiilor.
Legea spune că părintele care nu are custodia copilului trebuie să contribuie financiar la creșterea și educația acestuia, indiferent de relația cu fostul partener.
Pensia alimentară nu este o formă de răzbunare sau o taxă pentru fostul soț, ci o obligație strict legată de nevoile copilului.
Aceasta acoperă cheltuieli de bază precum hrană, îmbrăcăminte, educație, activități extrașcolare și orice alte nevoi esențiale pentru un trai decent. Astfel, interesul superior al copilului primează întotdeauna față de tensiunile dintre foștii parteneri.
În România, cuantumul pensiei alimentare se stabilește ca procent din venitul net lunar al părintelui obligat: între o pătrime și jumătate, în funcție de numărul de copii. Instanța judecătorească decide suma exactă, care poate fi modificată ulterior doar printr-o nouă hotărâre, în funcție de schimbările majore în viața părintelui sau a copilului.
Ce se întâmplă dacă fosta soție se recăsătorește?
Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări, inclusiv pe forumuri sau rețelele de socializare. „Nu scăpați de această obligație, chiar dacă fosta soție se recăsătorește. Pensia alimentară este datorată copilului, nu mamei. Chiar dacă banii se virează în contul mamei, obligația rămâne, atâta vreme cât minorul este în întreținere” – A transmis avocata Gabriela Ursărescu pentru playtech.ro.
Este esențial de înțeles că pensia alimentară nu este o contribuție către fostul partener de viață. Chiar dacă mama copilului se recăsătorește și noul soț are venituri, responsabilitatea tatălui biologic nu dispare.
Legea este clară: copilul are dreptul la sprijin material din partea ambilor părinți, indiferent de situația lor personală sau financiară după divorț. Obligația se menține până când copilul atinge majoratul sau, în anumite cazuri, chiar mai mult, dacă minorul continuă studiile și depinde financiar de părinți.
Refuzul de a plăti pensia alimentară atrage consecințe legale serioase. Părintele poate fi supus executării silite a veniturilor, poate fi tras la răspundere penală pentru abandon de familie, iar în cazuri extreme instanța poate dispune sancțiuni suplimentare. Aceste măsuri sunt gândite pentru a proteja drepturile și bunăstarea copilului.
Astfel, pensia alimentară nu este o opțiune, ci o obligație legală și morală, care asigură un viitor decent pentru copii și menține echilibrul între responsabilitatea părinților și interesele minorilor.
