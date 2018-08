Pe holurile Colegiului ”HCC” din Alba Iulia va fi amplasat un bust comemorativ al unui fost director și profesor de istorie – PROIECT

Un bust comemorativ al profesorului Eugen Hulea va fi amplasat în incinta Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, în cazul în care consilierii locali vor aproba alocarea unei sume de bani pentru acest scop în ședința ordinară de astăzi. Eugen Hulea este fost director al colegiului ”HCC”, pe vremea când se numea ”Mihai Viteazul”.



Numele de Eugen Hulea este legat deopotrivă de activitatea didactică din Alba Iulia şi de cea a Despărţământului Alba Iulia al ASTRA.

Născut într-o familie de preoţi Eugen Hulea a urmat şcoala primară Bărăbanţ, apoi liceul romano-catolic din Alba Iulia (1910-1914) pe care-1 părăseşte pe motiv de discriminare naţională.

Continuă liceul la Blaj. In 1918 este înrolat în armata austro-ungară devenind ofiţer. Urmează Facultatea de Litere şi Filozofie la Bucureşti şi apoi la Cluj absolvind în anul 1922 cu calificativul „magna cum laude”. S-a specializat în istorie la Paris. Profesor de istorie şi director la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba Iulia (1932-1938, actualmente Horea, Cloșca și Crișan) este numit inspector general al învăţământului din Ţinutul Mureş (până în 1942) după care continuă activitatea la Liceul Mihai Viteazul până în 1947.

A înfiinţat, la Aiud, împreună cu fratele său (preotul Ovidiu Hulea) primul ziar românesc „Zorile” şi „România literară”. A colaborat cu studii şi articole la „Gazeta TransilvanieP’Alba Iulia, „Revista învăţământului”, „Transilvania”, „Apulum”, „Unirea”, „Tribuna”, „îndrumătorul pastoral”, „Şcoala Albei”. A coordonat acţiunile legate de ridicarea Obeliscului Horea, Cloşca şi Crişan din faţa porţii a IlI-a a cetăţii Vauban (1937). A scris printre altele: „Astra. Istoric, organizare, activitate, statute, regulament” (Sibiu, 1944): „Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1844 „(în colaborare cu Silviu Dragomir)”.

Intre 1966-1974 a lucrat la Muzeul Unirii, contrubuind la reorganizarea acestuia (în 1968 şi 1975). S-a stins din viaţă la 22 iunie 1982. Din 2011 Despărţământul ASTRA Alba Iulia îi poartă numele, se arată în proiectul de hotărâre.

”Faţă de cele prezentate mai sus, propun luarea în dezbatere a proiectului de hotărâre cu privire la alocarea unei sume de bani pentru realizarea şi amplasarea unui bust comemorativ al profesorului Eugen Hulea în incinta Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia”, se mai arată în proiect.

Obiectul propus se va amplasa in interiorul Colegiului National „Horea, Cloşca si Crisan”, in plan parter, in holul central de acces.

Nu se va afecta structura de rezistenta a construcţiei existente si nu se vor realiza intervenţii structurale, nestructurale si/sau de instalaţii. Bustul va fi amplasat pe pardoseala existenta, având ca structura de susţinere placa de b.a. existenta a clădirii.

Amplasarea bustului nu va afecta libera circulaţie a spaţiului interior, respectandu-se culoarele minime de circulaţie, de acces si/sau de evacuare.

Punctul de vedere al serviciului de urbanism privind Raportul informării si consultării publicului: Documentaţia nu necesita parcurgerea etapei de informare si consultare a publicului, datorita caracterului si amplasamentului propus (interiorul Colegiului National „Horea, Cloşca si Crisan”).