Pe durata Sports Festival 2026, restricții temporare de circulație în zona Cluj Arena-BTarena, în perioada 10-15 iunie
Pe durata Sports Festival 2026, restricții temporare de circulație în zona Cluj Arena-BTarena, în perioda 10-15 iunie
Aleea Stadionului, strada George Coșbuc și mai multe artere din apropierea Cluj Arena vor fi afectate temporar de restricții de trafic în perioada 10–15 iunie
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Cluj-Napoca se pregătește pentru cele patru zile de Sports Festival, eveniment care va avea loc în perioada 11–14 iunie 2026 și care va aduce în oraș competiții, demonstrații, activități pentru toate vârstele, întâlniri cu mari sportivi, show ecvestru în premieră în BTarena, Crosul Supereroilor, Parada Sportivilor, concerte și evenimente speciale dedicate carierelor Simonei Halep și Nadiei Comăneci. Pentru buna desfășurare a programului și pentru siguranța participanților, vor fi instituite mai multe restricții temporare de circulație în zona Cluj Arena – BTarena.
Cea mai amplă măsură vizează Aleea Stadionului, care va fi închisă începând de miercuri, 10 iunie, ora 21:00, până luni, 15 iunie, ora 05:00. De asemenea, vineri, în intervalul 19:00 – 19:40, strada George Coșbuc va fi închisă pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Cardinal Iuliu Hossu și intersecția cu Splaiul Independenței, pentru desfășurarea Paradei Sportivilor din cadrul Sports Festival.
Restricții suplimentare vor fi instituite duminică, 14 iunie, între orele 06:00 – 11:45, pentru desfășurarea Crosului Supereroilor. Acestea vor afecta următoarele artere: Splaiul Independenței, strada George Coșbuc, Podul Napoca, bulevardul 1 Decembrie 1918, strada Sigismund Toduță și strada Gavril Muzicescu. Startul și finish-ul cursei vor avea loc pe pista de atletism de la Cluj Arena.
În ceea ce privește accesul auto în zonă, parcarea BTarena va fi închisă pe toată perioada festivalului, accesul fiind restricționat dinspre Aleea Stadionului. Parcarea Cluj Arena rămâne deschisă publicului.
”Sports Festival înseamnă, în fiecare an, un oraș mai activ, mai viu și mai aproape de sport. Pentru ca toate evenimentele din program să se desfășoare în condiții bune și de siguranță, sunt necesare aceste modificări temporare de trafic în zona festivalului. Le mulțumim clujenilor pentru înțelegere și pentru sprijinul constant acordat acestui eveniment”, au transmis organizatorii.
Sports Festival 2026 aduce la Cluj-Napoca patru zile de activități dedicate sportului de masă și sportului de performanță, cu acces liber la majoritatea evenimentelor din program, inclusiv activități sportive, clase la scenă și concerte susținute de Loredana, Dirty Nano, Mira și Minelli.
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