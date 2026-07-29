Primăria Zlatna pregătește o investiție verde de peste 2 milioane de lei: Parc fotovoltaic de până la 1 MW pentru reducerea costurilor cu energia electrică
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Mâine | Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar
Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar Mâine, 29 iulie 2026, se vor institui restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între km 125+000 – km 125+008, în județul Alba, pentru desfășurarea competiției ,,Red Bull Romaniacs”. Anunțul a fost […]
Investiție de peste 4 milioane de lei pentru canalizarea din Ungurei: Comuna Roșia de Secaș pregătește una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură
Investiție de peste 4 milioane de lei pentru canalizarea din Ungurei: Comuna Roșia de Secaș pregătește una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură Locuitorii satului Ungurei, din comuna Roșia de Secaș, sunt tot mai aproape de a beneficia de o investiție esențială pentru modernizarea infrastructurii edilitare. Primăria Roșia de Secaș a lansat procedura de […]
8 august 2026 | Descoperă Rowmania, pe Mureș, la Alba Iulia: Se caută noi campioni pentru concursul de vâslit viteză în canotci. PROGRAMUL competiției
8 august 2026 | Descoperă Rowmania, pe Mureș, la Alba Iulia: Se caută noi campioni pentru concursul de vâslit viteză în canotci. PROGRAMUL competiției Descoperă Rowmania revine la Alba Iulia și în 2026, în căutarea de noi campioni la vâslit. Indiferent de vârstă, experiență sau condiție fizică, toată lumea este invitată să participe la competiție, […]
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Foto | Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier
Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier Avans consistent pe șantierul...
România va produce drone militare în parteneriat cu o firmă din Ucraina: Cât de aproape de Alba va fi fabrica
România va produce drone militare în parteneriat cu o firmă din Ucraina: Cât de aproape de Alba va fi fabrica...
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Protest inedit al șoferilor STP Alba Iulia: Au făcut chetă pentru carburant și vor plimba gratuit astăzi copiii cu autobuzul etajat. „Vom protesta făcând o bucurie celor mici”
Protest inedit al șoferilor STP Alba Iulia: Au făcut chetă pentru carburant și vor plimba gratuit astăzi copiii cu autobuzul...
Orașul Teiuș ar putea fi legat de municipiul Alba Iulia printr-un tren metropolitan
Orașul Teiuș ar putea fi legat de municipiul Alba Iulia printr-un tren metropolitan Noul Plan Urbanistic General (PUG) al orașului...
Curier Județean
Primăria Zlatna pregătește o investiție verde de peste 2 milioane de lei: Parc fotovoltaic de până la 1 MW pentru reducerea costurilor cu energia electrică
Primăria Zlatna pregătește o investiție verde de peste 2 milioane de lei: Parc fotovoltaic de până la 1 MW pentru...
Mâine | Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar
Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar ...
Politică Administrație
FOTO | Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei Municipiul Blaj continuă...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite și taxe locale persoane fizice. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
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29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
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Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...