Primăria Zlatna pregătește o investiție verde de peste 2 milioane de lei: Parc fotovoltaic de până la 1 MW pentru reducerea costurilor cu energia electrică

Zlatna face un pas important către independența energetică. Primăria orașului a lansat marți, 28 iulie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată de până la 1 MW, investiție destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică al administrației locale.

Proiectul vizează amplasarea unui parc fotovoltaic în extravilanul localității și reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică locală din ultimii ani.

Valoarea totală estimată a contractului de lucrări propus este de 2.111.113,39 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 12 august 2026.

Documentația de atribuire stabilește condițiile tehnice, financiare și profesionale pe care trebuie să le îndeplinească firmele interesate să execute lucrarea, accentul fiind pus pe experiența în proiecte similare, calificarea personalului și respectarea standardelor de calitate și siguranță.

Potrivit caietului de sarcini, investiția urmărește reducerea cheltuielilor cu energia electrică suportate din bugetul local, creșterea eficienței energetice și diminuarea impactului asupra mediului prin utilizarea unei surse regenerabile de energie. Centrala va produce energie destinată exclusiv consumului propriu al autorității contractante.

Investiție strategică pentru administrația locală

Parcul fotovoltaic va avea o capacitate maximă de 1 MW și va fi realizat la cheie, ceea ce înseamnă că antreprenorul câștigător va trebui să asigure toate etapele proiectului: proiectarea, furnizarea echipamentelor, execuția lucrărilor, instalarea și punerea în funcțiune.

Autoritatea contractantă solicită soluții tehnice moderne și echipamente conforme cu standardele europene, astfel încât investiția să beneficieze de o durată mare de exploatare și de costuri reduse de întreținere.

Cerințe stricte pentru constructori

Documentația impune criterii riguroase de calificare pentru operatorii economici. Aceștia trebuie să demonstreze experiență în realizarea unor proiecte similare și să pună la dispoziție personal de specialitate autorizat.

Printre specialiștii solicitați se numără: manager de proiect; responsabil tehnic cu execuția; responsabil SSM; instalatori autorizați pentru sisteme fotovoltaice; electricieni autorizați ANRE.

Pentru fiecare categorie sunt necesare documente care să ateste calificările și experiența profesională, iar autoritatea contractantă acceptă doar personal autorizat și disponibil pentru executarea contractului.

Accent pe calitate și siguranță

Caietul de sarcini prevede obligația utilizării unor materiale și echipamente certificate, precum și respectarea tuturor normelor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Constructorul va răspunde pentru calitatea execuției și pentru respectarea tuturor cerințelor tehnice pe întreaga perioadă de implementare. De asemenea, vor fi respectate normele privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor rezultate din lucrări.

Beneficii anticipate pentru comunitate

Implementarea centralei fotovoltaice este așteptată să genereze economii importante la bugetul local prin reducerea facturilor la energie electrică. Resursele financiare economisite ar putea fi direcționate ulterior către alte investiții publice, în timp ce utilizarea energiei regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de carbon și la atingerea obiectivelor naționale privind tranziția energetică.

Prin această investiție, administrația din Zlatna își propune să devină mai puțin dependentă de fluctuațiile pieței energiei și să ofere un exemplu de utilizare eficientă a fondurilor publice pentru dezvoltarea unor proiecte sustenabile.