România va produce drone militare în parteneriat cu o firmă din Ucraina: Cât de aproape de Alba va fi fabrica

România va găzdui o nouă unitate de producție de drone militare, în urma unui parteneriat strategic încheiat între compania românească OVES Enterprise și producătorul ucrainean EDRONE.

Fabrica va fi construită la Cluj-Napoca și va produce, într-o primă etapă, drone de atac de tip FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere, destinate atât pieței europene, cât și Ucrainei.

Cele două companii au anunțat extinderea colaborării începute în primii ani ai războiului din Ucraina, obiectivul fiind dezvoltarea unei capacități de producție în România pentru sisteme autonome dedicate industriei de apărare. Noua unitate va integra tehnologia dezvoltată de OVES Enterprise cu experiența operațională și procesele de fabricație perfecționate de EDRONE în timpul conflictului din Ucraina.

Primele drone produse în România, până în toamnă

Primele modele fabricate la Cluj-Napoca vor fi drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere, toate fiind deja testate și validate în condiții reale de luptă. Potrivit reprezentanților companiilor, primele unități produse în România sunt programate să fie finalizate în această toamnă, urmând să intre în faza de testare și demonstrații.

Pe termen lung, fabrica ar putea ajunge să producă până la 27 de modele diferite de drone, în funcție de cererea de pe piață și de programele europene de apărare.

Inteligența Artificială, element-cheie al noilor sisteme

Dronele fabricate în România vor integra platforma Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise. Sistemul utilizează Inteligența Artificială pentru identificarea și clasificarea țintelor, urmărirea acestora, ghidajul terminal și analiza situațională în timp real.

Reprezentanții companiei susțin că utilizarea acestei tehnologii va contribui la reducerea timpului de reacție și la creșterea preciziei în desfășurarea operațiunilor militare.

Capacitate inițială de 1.000 de drone pe lună

Noua unitate de producție va acoperi întregul proces de fabricație, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor electronice până la testarea finală și pregătirea dronelor pentru utilizare operațională.

În prima etapă, fabrica va avea o capacitate estimată de aproximativ 1.000 de drone lunar și va funcționa cu o echipă de aproximativ 30 de angajați. Personalul va beneficia de programe specializate de instruire pentru noile tehnologii și procese de producție.

Pe termen mediu, cele două companii estimează că producția ar putea crește la 10.000–15.000 de drone pe lună, în funcție de comenzile primite și de evoluția programelor de înzestrare militară din România și din alte state europene.

Potrivit directorului general al OVES Enterprise, Mihai Filip, Europa are nevoie de capacități proprii de producție în domeniul apărării, iar România poate deveni un actor important în dezvoltarea acestui ecosistem industrial.

La rândul său, fondatorul EDRONE, Viktor Yevpak, a declarat că experiența acumulată de compania ucraineană în timpul războiului poate fi transferată în România, contribuind la dezvoltarea unei baze industriale moderne, capabile să răspundă rapid cererii tot mai mari de sisteme autonome.

Investiția este anunțată într-un context în care statele europene își accelerează programele de dezvoltare a industriei de apărare, pe fondul conflictului din Ucraina și al creșterii cheltuielilor militare.

Producția locală de drone este considerată un pas important pentru reducerea dependenței Uniunii Europene de furnizori din afara continentului și pentru consolidarea securității regionale.

foto – cu rol ilustrativ

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