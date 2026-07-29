România va produce drone militare în parteneriat cu o firmă din Ucraina: Cât de aproape de Alba va fi fabrica
România va produce drone militare în parteneriat cu o firmă din Ucraina: Cât de aproape de Alba va fi fabrica
România va găzdui o nouă unitate de producție de drone militare, în urma unui parteneriat strategic încheiat între compania românească OVES Enterprise și producătorul ucrainean EDRONE.
Fabrica va fi construită la Cluj-Napoca și va produce, într-o primă etapă, drone de atac de tip FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere, destinate atât pieței europene, cât și Ucrainei.
Cele două companii au anunțat extinderea colaborării începute în primii ani ai războiului din Ucraina, obiectivul fiind dezvoltarea unei capacități de producție în România pentru sisteme autonome dedicate industriei de apărare. Noua unitate va integra tehnologia dezvoltată de OVES Enterprise cu experiența operațională și procesele de fabricație perfecționate de EDRONE în timpul conflictului din Ucraina.
Primele drone produse în România, până în toamnă
Primele modele fabricate la Cluj-Napoca vor fi drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere, toate fiind deja testate și validate în condiții reale de luptă. Potrivit reprezentanților companiilor, primele unități produse în România sunt programate să fie finalizate în această toamnă, urmând să intre în faza de testare și demonstrații.
Pe termen lung, fabrica ar putea ajunge să producă până la 27 de modele diferite de drone, în funcție de cererea de pe piață și de programele europene de apărare.
Inteligența Artificială, element-cheie al noilor sisteme
Dronele fabricate în România vor integra platforma Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise. Sistemul utilizează Inteligența Artificială pentru identificarea și clasificarea țintelor, urmărirea acestora, ghidajul terminal și analiza situațională în timp real.
Reprezentanții companiei susțin că utilizarea acestei tehnologii va contribui la reducerea timpului de reacție și la creșterea preciziei în desfășurarea operațiunilor militare.
Capacitate inițială de 1.000 de drone pe lună
Noua unitate de producție va acoperi întregul proces de fabricație, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor electronice până la testarea finală și pregătirea dronelor pentru utilizare operațională.
În prima etapă, fabrica va avea o capacitate estimată de aproximativ 1.000 de drone lunar și va funcționa cu o echipă de aproximativ 30 de angajați. Personalul va beneficia de programe specializate de instruire pentru noile tehnologii și procese de producție.
Pe termen mediu, cele două companii estimează că producția ar putea crește la 10.000–15.000 de drone pe lună, în funcție de comenzile primite și de evoluția programelor de înzestrare militară din România și din alte state europene.
Potrivit directorului general al OVES Enterprise, Mihai Filip, Europa are nevoie de capacități proprii de producție în domeniul apărării, iar România poate deveni un actor important în dezvoltarea acestui ecosistem industrial.
La rândul său, fondatorul EDRONE, Viktor Yevpak, a declarat că experiența acumulată de compania ucraineană în timpul războiului poate fi transferată în România, contribuind la dezvoltarea unei baze industriale moderne, capabile să răspundă rapid cererii tot mai mari de sisteme autonome.
Investiția este anunțată într-un context în care statele europene își accelerează programele de dezvoltare a industriei de apărare, pe fondul conflictului din Ucraina și al creșterii cheltuielilor militare.
Producția locală de drone este considerată un pas important pentru reducerea dependenței Uniunii Europene de furnizori din afara continentului și pentru consolidarea securității regionale.
foto – cu rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Foto | Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier
Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier Avans consistent pe șantierul lotului lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea. La cele două galerii ale tunelului 1 au început lucrările la structura rutieră, stadiul de execuție al acestor galerii depășind 90%, au anunțat, în dimineața zilei […]
Pensii 2026 | Câți bani pierd pensionarii în acest an: Noile calcule pentru pensiile peste 3.000 de lei
Pensii 2026 | Câți bani pierd pensionarii în acest an: Noile calcule pentru pensiile peste 3.000 de lei Pensionarii care încasează cel mult 3.000 de lei pe lună vor continua să fie scutiți atât de contribuția la sănătate (CASS), cât și de impozitul pe venit. În schimb, pentru pensiile care depășesc acest prag, statul aplică […]
Ilie Bolojan: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare”
Ilie Bolojan: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare” „Greva din sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare legat de prevederile noii legi a salarizării”, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan, în seara zilei de marți, 28 iulie 2026, după o ședință extraordinară a Guvernului. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a transmis scuze tuturor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier
Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier Avans consistent pe șantierul...
România va produce drone militare în parteneriat cu o firmă din Ucraina: Cât de aproape de Alba va fi fabrica
România va produce drone militare în parteneriat cu o firmă din Ucraina: Cât de aproape de Alba va fi fabrica...
Știrea Zilei
Protest inedit al șoferilor STP Alba Iulia: Au făcut chetă pentru carburant și vor plimba gratuit astăzi copiii cu autobuzul etajat. „Vom protesta făcând o bucurie celor mici”
Protest inedit al șoferilor STP Alba Iulia: Au făcut chetă pentru carburant și vor plimba gratuit astăzi copiii cu autobuzul...
Orașul Teiuș ar putea fi legat de municipiul Alba Iulia printr-un tren metropolitan
Orașul Teiuș ar putea fi legat de municipiul Alba Iulia printr-un tren metropolitan Noul Plan Urbanistic General (PUG) al orașului...
Curier Județean
Primăria Zlatna pregătește o investiție verde de peste 2 milioane de lei: Parc fotovoltaic de până la 1 MW pentru reducerea costurilor cu energia electrică
Primăria Zlatna pregătește o investiție verde de peste 2 milioane de lei: Parc fotovoltaic de până la 1 MW pentru...
Mâine | Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar
Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe DN67C – Transalpina, în județul Alba. Motivul pentru care traficul va fi oprit temporar ...
Politică Administrație
FOTO | Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei
Trei blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic: Valoarea proiectului este de peste 12,4 milioane de lei Municipiul Blaj continuă...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Impozite și taxe locale persoane fizice. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...