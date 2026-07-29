Protest inedit al șoferilor STP Alba Iulia: Au făcut chetă pentru carburant și vor plimba gratuit astăzi copiii cu autobuzul etajat. „Vom protesta făcând o bucurie celor mici”
Protest inedit al șoferilor STP Alba Iulia: Au făcut chetă pentru carburant și vor plimba gratuit astăzi copiii cu autobuzul etajat. „Vom protesta făcând o bucurie celor mici”
Șoferii STP Alba Iulia continuă protestele într-un mod pașnic și inedit. După ce marți, 28 iulie, au atras atenția asupra situației lor printr-o plimbare cu autobuzul etajat pe străzile municipiului, miercuri, 29 iulie 2026, au decis să transforme protestul într-un gest dedicat copiilor.
Impresionați de reacțiile celor mici, care au întâmpinat cu entuziasm apariția autobuzului etajat pe traseu, conducătorii auto au hotărât să strângă bani pentru combustibil și să ofere două curse gratuite copiilor din Alba Iulia.
Autobuzul etajat, una dintre atracțiile preferate ale verii pentru cei mici, va pleca din autogară pe linia 103, la ora 15:30 și va efectua două ture gratuite prin Alba Iulia.
„Dacă Primăria nu dorește să ofere copiilor etajată, noi, conducători auto, am hotărât că astăzi vom plimba copiii gratuit două ture cu etajata, cu plecare din autogară la ora 15:30. Vom protesta plimbând copiii gratuit!”, au transmis șoferii.
Marți, când autobuzul etajat a revenit pe străzile orașului în cadrul protestului, numeroși copii au zâmbit, au făcut cu mâna șoferilor și au privit cu entuziasm vehiculul care, în verile trecute, era una dintre principalele atracții ale municipiului. Mulți dintre ei obișnuiau să îl aștepte în stații și să se plimbe aproape zilnic alături de părinți sau bunici.
Gestul șoferilor vine în contextul în care transportul public local din Alba Iulia este blocat de mai bine de o lună. Activitatea a fost suspendată după ce conducătorii auto au încetat lucrul, reclamând că nu și-au primit salariile de mai multe luni.
Angajații STP Alba Iulia spun că vor să transmită un mesaj diferit: deși luptă pentru drepturile lor și pentru plata salariilor restante, nu au uitat de comunitatea pe care au deservit-o ani la rând. În locul unui protest zgomotos, ei au ales să ofere copiilor câteva momente de bucurie, sperând totodată că situația transportului public va fi deblocată cât mai curând.
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