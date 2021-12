Patru persoane, între care o femeie însărcinată, s-au rătăcit în munți, după ce au urmat indicaţiile oferite de GPS

Ce facem dacă am mâncat prea mult? Cum putem ușura procesul digestiv

Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej pentru români să încarce mesele cu tot felul de preparate tradiționale. Preparatele din carne de porc, sarmalele și cozonacii nu lipsesc de pe mesele românilor de sărbători, însă, consumate în cantități mari, pot fi dăunătoare.

Medicii nutriționiști recomandă să fim cumpătați și să consumăm cu moderație.

Persoane predispuse la excese

Într-un interviu pentru Ziare.com nutriționistul Șerban Damian explică de ce este bine să mâncăm cu moderație.

„Cumpătarea este o atitudine care ar trebui să ne însoţească pe toată durata anului şi în acest fel n-ar mai fi nevoie să ne punem problema “cum să fim cumpătaţi de Sărbători”. E adevărat că în această perioadă avem mai multe tentaţii culinare şi poate că cei pofticioşi sunt mai predispuşi la excese, însă ar trebui să ne ajute gandul că putem manca preparate tradiţionale oricand dorim, nu suntem limitaţi doar la cateva zile din an. Persoanele care au o atitudine relaxată şi corectă în privinţa alimentaţiei ştiu că pot să mănance orice le face cu ochiul, daca se limitează la nişte cantităţi civilizate. E bine să ne gandim la compozitia fiecărui preparat şi să ne oprim la cantităţi moderate atunci cand este vorba de preparate bogate în grăsime sau zahăr şi la fel şi în cazul alcoolului”, a declarat pentru Ziare.com doctorul Șerban Damian, nutriționist.

Ce facem dacă am mâncat prea mult

Nutriționistul explică cum putem ușura procesul digestiv dacă am mâncat prea mult.

„Dacă am mancat în exces, important este să ne acordăm o perioadă de timp după acest episod în care mai reducem din cantitatea de alimente şi facem alegeri sănătoase (în sensul evitării cantităţii mari de grăsimi şi zahăr). Nu neapărat ca să slăbim, ci pentru a uşura procesele digestive. Pe de altă parte, e bine să avem o “discuţie” interioară şi să ne întrebăm de ce am ajuns să facem acel exces, în ideea că am putea trage nişte concluzii care să ne ajute să fim mai echilibraţi cu următoarea ocazie”, a declarat dr. Şerban Damian.

Medicul este de părere că partea emoțională a sărbătorilor trebuie să primeze în raport cu cea gastronomică.

„Sfatul meu, pe care îl dau şi pacienţilor mei, este să nu se abţină complet şi să nu încerce să se priveze de preparatele specifice sărbătorilor, ci să se limiteze la cantităţi moderate. Poţi să fii mulţumit şi cu o bucată mai mică de cozonac sau cu 4 sarmale în loc de 8. Nu cred că există o soluţie anume în acest sens, ci doar să încerci să te detaşezi de ideea că sărbătorile înseamnă zile întregi cu mese interminabile, mâncare în neştire şi băutură. Mai curând să punem accentul pe ideea de a fi împreună cu cei dragi, de a dărui, de a relua legături, de a ierta, de a te relaxa şi a te bucura”, a adăugat nutriționistul.

Alimentele cele mai periculoase

Nutriționistul spune că toate combinațiile de mâncare și băutură pe care le consumăm de sărbători ne pot aduce kilograme în plus.

„De sărbători de obicei se face exces de carne grasă, în mod particular carne de porc gătită sub diverse forme, care este foarte bogată în grăsimi saturate. De asemenea, dulciurile sunt prezente în diferite forme şi în cantităţi mai mari decat in restul anului. Peste toate acestea, consumul de alcool creşte substanţial. Toate acestea reprezintă un stres crescut asupra tubului digestiv şi nu de puţine ori o modalitate de a acumula rapid cateva kilograme”, a mai spus dr. Şerban Damian.