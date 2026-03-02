Patriarhul Daniel cere sprijin pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale: „Vă rugăm ca, atunci când aveți posibilitate, dumneavoastră și prieteni și cunoștințe, rând pe rând, să îi îndemnați să ofere un ajutor financiar”

Patriarhul Daniel cere sprijin pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a îndemnat, duminică, 1 martie 2026, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale.

Preafericirea Sa a explicat că, deși pictura Catedralei Naționale a fost sfințită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate.

„Mai sunt, însă, părți din Catedrală care au fost acoperite cu pânză, pe care era pictat provizoriu chipul sfinților sau reprezentări din Sinoadele Ecumenice. (…) Mai sunt unele icoane de pictat în pronaos și, în mod special, trebuie pictați pereții Paraclisului Catedralei Naționale care se află la demisolul lăcașului de cult. (…) Mai sunt, de asemenea, câteva icoane de pictat cu chipul sfintelor femei românce care au fost canonizate anul trecut”, a afirmat Patriarhul, la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, săvârșite la Catedrala Patriarhală,

Patriarhul Daniel a adresat un apel direct credincioșilor pentru „sprijin financiar”: „Vă rugăm ca, atunci când aveți posibilitate, dumneavoastră și prieteni și cunoștințe, rând pe rând, să îi îndemnați să ofere un ajutor financiar, după posibilități, pentru pictura Catedralei”.

Totodată, Preafericirea Sa a mulțumit tuturor celor implicați în viața Bisericii și a subliniat că adevărata frumusețe a unui lăcaș de cult este dată de credincioșii care se roagă împreună.

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, a enumerat recent ce lucrări mai sunt de făcut la Catedrala Națională.

„Mai avem în toată catedrala, în tot naosul și pronaosul și foaierul, de făcut instalația electrică de încălzire în pardoseală și pardoseala finită, care și ea va fi din marmură, așa cum avem și pe solee și în Sfântul Altar. (…) Tot în catedrală mai avem de pictat o mare parte din pereții pronaosului și ai cafasului, unde cântă corul”, a explicat coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională pentru Radio Trinitas.

sursa: Agerpres

foto: arhivă

