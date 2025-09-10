Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA
Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia
Asociația Centrul de Autism Marea Neagră va organiza, în weekend, ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h pe plaja din Mamaia.
Citește și: Reprezentanți ai Albei, iarăși la „Autism 24h Marea Neagră”! Echipa 62 Factory Alba Iulia a depășit recordul de kilometri donați
Evenimentul Autism 24h, o întrecere devenită tradițională, este o manifestare sportivă pentru amatori, profesioniști și copii și are ca scop promovarea mișcării în aer liber si promovarea cauzei persoanelor cu nevoi speciale.
Competiția din 2025 se va desfășura în perioada 13 septembrie, ora 10.00 – 14 septembrie, ora 10.00.
Traseul va fi următorul: Plajă – Piațeta Perla (Vila Radio Constanța) – Café del Mar- retur (buclă de 3 kilometri).
La ediția 2025 se va stabili un record de participare din județul Alba. Vor fi în total peste 70 de alergători („ambasadori”) din județul nostru.
Iată lista participanților din Alba:
*echipa „Different, not Less”: Laura Țîra (căpitan), Mihai Țîra, Aura Macarie, Vlad Găldean, Diana Balaș, Ada Canișag, Violeta Fiț, Dorel Balaș, Raoul Marin, Anamaria Troncuță, Horea Udrea, Parasca Brânză, Ciprian Brânză;
*echipa „Run for Blue Blaj”: Andrei Szabo (căpitan), Olga Ciufudean, Robert Andrea, Gabriela Ioana Comșa, Bogdan Cistean, Adriana Medeșan, Marius Zaharia, Cristina Aldea, Mirela Lucian Armenean, Maria Mihaela Szabo, Bogdan-Dorin Irimieș, Andrei Szabo jr., Maria Stoica;
*echipa „Teiușul Aleargă”: Bogdan Cristea (căpitan), Andrei Trifa, Ioana Rațiu, Ionela Maria Colev, Andrei Breaz, Marius Bordean, Ionela Boancă, Lucian Neagu, Doru Brădean, Bogdan Bordean, Adrian Sechereș, Andrei Cristian Costan, Nikolas Zaharan;
*echipa „AB Runners”: Alexandru Oniga (căpitan), Mircea Retegan, Sorin Nicolae Vasinc, Ioan Tomoșescu, Ana Oniga, Dragoș Marius Fechete, Iulia Alexandra Miclăuș, Claudiu Câmpean, Ioana Simina Crai, Alina Gabriela Dan, Alin Florin Muntian, Darius Beniamin Nagy;
*echipa „Running & Cycling Blaj”: Dan Aldea (căpitan), Codruța Aldea, Emil Dorin Pop, Eugenia Pop, Iulia Păpureeanu, Camelia Rotar, Ionela Staicu, Nicodim Dănuț Cîndea, Eugen Cosmin Doroga, Alexandra Simu, Dragoș Simu, Mariana Szabo;
*echipa „FAIMOȘII Blaj”: Claudiu Stoica (căpitan), Cristian Holerga, Daniel-Viorel Lațiu, Cristian Voicu, Andreea Simu, Ioan Szabo, Vasile Spătăcean, Adrian Deac, Eugen Simu, Remalian Male, George Andrei Corfiță, Seabstian Moldovan
PROGRAM AUTISM 24h – 2025
09.00 – 09.15: Exerciții de încălzire
09.15 – 09.50: Prezentare echipe
09.50 – 09.55: Prezentare sponsori
09.55 – 10.00: CURSĂ SCAUNE RULANTE
ORA 10.00 – START CURSĂ CLASICA – echipe 24 h
ORA 11.00 – START CURSA COPIILOR
10.00 – SOSIRE 14 septembrie 2025
10.00 – 11.30 Premierea echipelor participante
Record al faptelor bune
La a 9-a ediție, din 2024, echipa 62 Factory din Alba Iulia (căpitan Laura Țîra) a depăsit recordul de 5.712 km donați (57.120 lei), deținut din 2023 de Running & Cycling Blaj, donații adunate la o ediție, respectiv 5.883 km donați la data evenimentului (58.830 lei).
Cu ajutorul donațiilor, cei 12 membri ai echipei 62 Factory (sala de Crossfit a fraților Mircea și Rareș Oprea), a direcționat vagoane terapeutice spre șase centre din județul Alba (Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Alba Iulia, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia, Prietenii lui Darius din Aiud, Asociatia „Proiectul Viziunea Nevăzătorilor” Alba Iulia, Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, Asociația „Zâmbet pentru Diana” din Alba Iulia.
Tot în cadrul proiectului pentru care s-a alergat au fost sprijinite mai multe familii, cu laptopuri, cutii cu alimente, cutii terapeutice și ghiozdane cu rechizite.
În clasamentul pe echipe, prima poziție a fost ocupată de 62 Factory Alba Iulia (5.893 km), urmată de Yasmin (4.592 km) și Open Design Alba (4.433 km).
