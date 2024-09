Reprezentanți ai Albei, iarăși la „Autism 24h Marea Neagră”! Echipa 62 Factory Alba Iulia a depășit recordul de kilometri donați

„Autism 24h Marea Neagră”, un ultramararon organizat de Asociatia Centrul de Autism Marea Neagră, și-a derulat o nouă ediție. Un eveniment unic în lume, un ultramaraton de 24 de ore pe nisipul din stațiunea Mamaia, are menirea, an de an, de a promova dreptul de integrare în comunitate al persoanelor cu dizabilități, dovedind capacitatea de a mobiliza comunitatea în scopuri nobile. La a noua ediție, derulată recent, au luat startul peste 60 de persoane din Alba, printre care amintim, într-o ordine aleatorie pe ultramaratonistul Marius Iorga (din Jidvei), Dan Aldea (primarul din Valea Lungă), blăjeanul Andrei Szabo, Lucian Neagu (Teiuș) sau albaiulianul Mihai Țîra (secretarul general al AJF Alba din 2015).

Au fost 5 echipe din județ, respectiv Running & Cycling Club Blaj (cu 3 echipe), 62 Factory Alba Iulia și Open Desing Alba Iulia. Prin participarea la ultramaratonul caritabil Autism24h, reprezentanții Albei au contribuit la implementarea proiectelor Centrului Autism Marea Neagră, venind și în sprijinul unor asociații și centre, din județele Alba și Sibiu, care se ocupă de recuperarea și terapiile persoanelor cu dizabilități, cu Sindromul Down sau Autism. În același timp, s-a oferit ajutor financiar copiilor și adulților cu probleme grave de sănătate, sau persoanelor cu handicap.

*Running & Cycling Club Blaj, cu 3 echipe

La a 9-a ediție, echipa 62 Factory din Alba Iulia (căpitan Laura Țîra) a depăsit recordul de 5712 km donați (57.120 lei), deținut din 2021 de Running & Cycling Blaj, donații adunate la o ediție, respectiv 5.883 km donați la data evenimentului (58.830 lei). „S-a depășit recordul faptelor bune”, s-a mărginit să declare Mihai Țîra.

Cu ajutorul donațiilor, cei 12 membri ai echipei 62 Factory (sala de Crossfit a fraților Mircea și Rareș Oprea), a direcționat vagoane terapeutice spre șase centre din județul Alba (Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Alba Iulia, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia, Prietenii lui Darius din Aiud, Asociatia „Proiectul Viziunea Nevăzătorilor” Alba Iulia, Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, Asociația „Zâmbet pentru Diana” din Alba Iulia. Tot în cadrul proiectului pentru care s-a alergat au fost sprijinite mai multe familii, cu laptopuri, cutii cu alimente, cutii terapeutice și ghiozdane cu rechizite. Pe de altă parte, cei 36 de ultrași Running au alergat împreună 2509,5 kilometri, au strâns din donații peste 5700 de kilometri, iar unii dintre alergători și-au depășit propriile așteptări. La ediția din acest an au participat 99 de echipe, însumând peste 1100 de concurenți. În clasamentul pe echipe, prima poziție a fost ocupată de 62 Factory Alba Iulia (5893 km), urmată de Yasmin (4592 km) și Open Design Alba (4433 km).

