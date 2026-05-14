Elevii români, mult prea obosiți, cu 10 ore pe zi, dedicate activităților școlare. Raport îngrijorător „Salvați Copiii”

Elevii din România sunt tot mai obosiți, o arată o nouă analiză a Salvați Copiii. Aceștia dedică școlii și temelor 10 ore pe zi, se culcă târziu și nu mai au timp să se relaxeze, să petreacă timp cu familia.

Datele arată că un copil din trei își dorește să petreacă mai mult timp cu familia, iar 34% să practice un sport. În medie, copiii din România petrec între 6 și 8 ore la școală, iar în jur de 2 ore își fac temele.

Pentru 4 din 10 elevi, asta înseamnă 10 ore pe zi dedicate doar acestor activități, potrivit unei analize Salvați Copiii.

Elevi: „Uneori avem și 6-7 ore în clasa a șasea și ieșim târziu. Uneori e dificil să ne facem și temele după ce ajungem acasă. Avem opțional română și cred că e important. Mă culc pe la 12 și mă trezesc la 9:30. Mi-ar plăcea să practic un sport, baschet sau volei, sau să particip la un curs de desen.” (…)

„Eu sunt clasa a opta și mă pregătesc pentru examen – în șase săptămâni îl avem. Fac teme la meditații. Uneori, în weekenduri, mai am câteva ore libere să mă joc sau să ies afară.”

Liliana Bibac – Moșneguțu, coordonator Program Organizația Salvați Copiii: „Toți își doresc să petreacă mai mult timp cu familia. 1 din 3 declară că asta și-ar dori – procentul e mult mai mare în rândul copiilor de vârstă mică sau din mediul urban, care au foarte puțin timp cu părinții. 34% își doresc să participe la activități sportive, iar 1 din 2 vor să aloce mai mult timp somnului.”

Ca programul elevilor să fie asemănător cu cel al părinților, apar și activitățile extrașcolare, care, spun specialiștii, nu trebuie confundate cu cele de recreere.

Mihaela Dinu, psiholog: „În fiecare zi, copilul ar trebui să aibă o oră liberă fără activități extrașcolare. Uneori e nevoie ca ei să se plictisească – plictiseala aduce creativitate, regăsire de sine și dorința de a fi cu ceilalți.”

Potrivit raportului, 75% dintre copii au mai puțin de 5 ore de activități în aer liber pe săptămână.

14 mai 2026

