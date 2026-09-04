România plătește de departe cele mai mari dobânzi din Europa. Expert: „Vom fi în curând o categorie specială în cărțile de economie”

În septembrie 2026, Guvernul României plătește de departe cele mai mari dobânzi din Europa, afirmă, într-o postare în mediul online, economistul Radu Georgescu.

„Erste Bank a publicat dobânzile la care se împrumută guvernele din Europa.

Spread-ul plătit de România este de 3 ori mai mare decât cel al Bulgariei!!! Și de aproximativ 10 ori mai mare decât cel al Croației!!!

Ah! Pușca și cureaua lată…

Spread-ul este cât plătește fiecare țară în plus peste dobânda Germaniei — considerată cea mai sigură economie din Europa.

Concluzii:

Economistul Simon Kuznets, laureat Nobel pentru economie, spunea că țările se împart în 4 categorii din punct de vedere economic

*Țări dezvoltate economic

*Țări nedezvoltate economic

*Argentina

*Japonia

În curând va mai apărea o categorie în cărțile de economie: România!”, subliniază economistul Radu Georgescu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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