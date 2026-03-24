Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale

Ioana Oprean

acum 6 minute

Primăria Blaj a solicitat acord de mediu pentru proiectele „Amenajare parcare publică autoturisme, str. Gării, curte interioară blocuri, municipiul Blaj, jud. Alba” și „Amenajare parcare publică autoturisme str. Gării, Zona adiacentă linie CFR, municipiul Blaj, jud. Alba”. 

Conform strategiei de dezvoltare a municipiului Blaj, în prezent se află în plin proces de finalizare o serie de investiții publice finanțate din fonduri europene, nerambursabile și respectiv private, cea mai mare parte a lor fiind recepționate.

Printre aceste investiții se regăsește și intenția de modernizare a străzilor și construcția de noi locuri de parcare pentru ansamblurile rezidențiale destinate populației, care să contribuie la calitatea mediului construit și a structurii urbane a municipiului, oferindu-le atât rezidenților cât și vizitatorilor spații amenajate
la standardele aflate în vigoare pentru parcarea autovehiculelor.

Una din aceste investiții publice este amenajarea unei parcări la sol pe strada Gării din municipiu, în proximitatea blocurilor 1-3, 6-8 și 17-20.

Se propune amenajarea unui număr total de 85 de locuri de parcare la sol pentru autovehicule (din care 4 locuri de parcare pentru autoturisme destinate persoane cu handicap),

Se propune extinderea parcării la sol existente utilizând același tip de structură rutieră precum și trasarea marcajelor de delimitare a locurilor de parcare atât pe suprafața nou-înființată cât și pe suprafața existentă. Configurația spațiilor verzi existente se va păstra.

De asemenea, se propune amenajarea unui spațiu verde în zona centrală a parcării.

Valoarea totală a investiției este de 230.941,59 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 222.441,59 lei

Se estimează o durată de 2 luni pentru executarea lucrărilor prevăzut.

Celălalt proiect vizează amenajarea unei parcări la sol pe strada Gării din municipiul Blaj, în proximitatea gării.

Se propune amenajarea unei parcări la sol utilizând același tip de structură rutieră care în prezent există pe strada Gării adiacentă, precum și trasarea marcajelor de delimitare a locurilor de parcare pe suprafața nou-înființată. Configurația spațiilor verzi existente se va păstra.

Se propune amenajarea unui număr total de 69 de locuri de parcare la sol pentru autovehicule (din care 4 locuri de parcare pentru autoturisme destinate persoane cu handicap).

Valoarea totală a investiției este de 367.591,81 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 360.091,81 lei.

Se estimează o durată de 3 luni pentru executarea lucrărilor necesare.

