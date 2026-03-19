Parcări de reședință în Alba Iulia: Taxa pentru prelungirea abonamentului, achitată de la începutul anului până în ultima zi de valabilitate. Proiect în consultare publică

Primăria Alba Iulia a pus joi, 19 martie 2026 în concultare publică un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reşedinţă din municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea HCL nr. 412/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Modificările propuse sunt următoarele: modificarea art. 9 alin (4) și alin (5), din Regulament, care vor avea următorul conținut:

(4) Taxa aferentă prelungirii locului de parcare poate fi achitată de la începutul anului, până în ultima zi de valabilitate a abonamentului.

(5) Prelungirea anuală a abonamentelor se realizează cu prezentarea în original în cazul achitării la sediul Serviciului contracte, patrimoniu, Compartimentul parcări sau încărcarea pe platforma online a

următoarelor documente:

– persoanele fizice: cartea de identitate/buletinul de identitate al utilizatorului din care să rezulte domiciliul sau reședința în apropierea parcajului și certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecția tehnică periodică în valabilitate, din care să rezulte calitatea de proprietar sau utilizator. În cazul locurilor de parcare atribuite pentru persoane cu handicap, dar utilizatorul locului de parcare este un aparținător legal, se prezintă și cartea de identitate/buletinul de identitate al persoanei cu handicap, cu domiciliul/reședința în apropierea parcajului și acte în valabilitate care dovedesc handicapul.

– persoanele juridice: certi7catul de înregistrare sau certi7catul constatator al utilizatorului din care să rezulte că are sediul social/punct de lucru în apropierea parcajului, acord/autorizație de funcționare sau decizie de exercitare a profesiei liberale, după caz. În ce privește dovada destinației spațiului, utilizatorul va pune la dispoziție datele de identificare ale imobilului, fără a mai 7 necesară depunerea fizică a extrasului CF. Prelungirea abonamentului poate fi făcută doar pentru spațiile cu destinație comercială.

Consultarea publică se va încheia în 6 mai 2026.

