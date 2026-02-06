Politică Administrație

Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

Contractul de execuție pentru proiectul „Înființare parc fotovoltaic în comuna Săsciori” a fost semnat joi, 5 februarie 2026. Valoarea totală a proiectului este de 3.700.000 lei, iar termenul de execuție, jumătate de an.

Astfel, comuna Săsciori este cu un pas mai aproape de independența energetică și de reducerea costurilor și utilizarea surselor regenerabile, potrivit administrației locale.

,,Astăzi a fost semnat contractul de execuție pentru proiectul „Înființare parc fotovoltaic în comuna Săsciori”.

  • Valoarea proiectului: aproximativ 3.700.000 lei
  • Termen de execuție: 6 luni

Prin acest proiect, comuna Săsciori face un pas important spre independență energetică, reducerea costurilor cu energia electrică și utilizarea surselor regenerabile, în beneficiul direct al comunității.

În perioada următoare, vom depune un nou proiect care vizează finanțarea bateriilor de stocare a energiei, astfel încât energia produsă să fie folosită cât mai eficient și sustenabil.

Continuăm să investim în proiecte moderne, responsabile și utile pentru viitorul comunei noastre”, se arată într-o postare publicată de un administrator al grupului ,,Comuna Săsciori” pe o rețea de socializare.

