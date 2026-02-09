Parc de agrement, construit la Teiuș în zona Centrului pentru Tineret, printr-o finanțare europeană: Zone verzi și de relaxare, amenajarea unui iaz, alei pietonale, mobilier urban ecologic

Consiliul Local Teiuș a aprobat, luni, 9 februarie 2026, într-o ședință extraordinară, Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Înființare parc de agrement ,,Locul Târgului”, în zona Centrului pentru Tineret.

Pentru obținerea unei finanțări din fonduri europene sau de la bugetul de stat pentru executarea acestei investiții, este obligatorie aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici.

Din punct de vedere al dezvoltării durabile a orașului, amenajarea parcului ,,Locul Târgului” va avea efecte pozitive în special prin:

– Proiectul are ca temă regenerarea urbană a terenului situat la pe strada Clujului prin amenajarea unui parc, care propune creșterea calității vieții locuitorilor și dezvoltarea durabilă a mediului urban.

– Parc urban cu spații verzi extinse și infrastructură verde integrată

Se propune amenajarea unui parc pe o suprafață totală de aproximativ 24.242,89 mp, teren intravilan, prin:

-Pregătirea terenului: curățarea și igienizarea terenului, protecția vegetației mature cu capacitate mare de stocare CO2, modelarea terenului, demolarea clădirilor degradate fără valoare arhitecturală;

-Amenajarea spațiilor verzi: înierbare, plantarea de arbori și arbuști autohtoni/adaptați condițiilor pedo-climatice;

-Infrastructură verde/albastră: amenajarea unui iaz datorită oportunității prezente, pe teren se află un izvor; curgere succesivă a apei dintr-un bazin în altul.

-Parcuri tematice: zone pentru relaxare, recreere și terapii senzoriale, fără activități economice;

-Infrastructură de suport: alei pietonale din materiale permeabile, mobilier urban ecologic (bănci, coșuri de gunoi, suporturi pentru biciclete), pergolă realizată din materiale reciclate, iluminat cu LED și sisteme de irigații;

-Accesibilitate și siguranță: trasee pentru persoane cu mobilitate redusă și persoane nevăzătoare, sisteme de colectare a apei pluviale și bazine de retenție.

-Avantajul major pe care îl prezintă această soluție este durabilitate și întreținere la costuri reduse pe termen lung;

-Alte avantaje ar fi aspectul estetic și funcționalitatea ridicată;

Prin aprobarea proiectului, Consiliul Local al UAT Teiuș se angajează să suporte cheltuielile de menținere, întreținere, funcționare, exploatare, reparații și gestionare a investiției, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investiția se dă în exploatare și încetează finanțarea nerambursabilă.

De asemenea, UAT Teiuș, prin Consiliul Local al UAT Teiuș, se angajează să asigure funcționarea obiectivului realizat prin proiect conform scopului pentru care se creează.

