Pangar dotat cu lift la Mănăstirea Oașa: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiect

Pangar dotat cu lift la Mănăstirea Oașa: A fost solicitat aviz de mediu

Mănăstirea Oașa a solicitat aviz de mediu pentru proiectul care vizează construirea unui pangar în incinta așezământului monahal.

Construcția propusă va fi în regim de înălțime S+P+E.

Accesul în cadrul obiectivului se va afla pe latura de est a construcției.

Accesul în incintă va fi facilitat de faptul că amplasamentul mănăstirii beneficiază de acces auto și pietonal care se face din drumul public.

Construcția va avea la subsol din punct de vedere funcțional un hol acces – 14,2 mp, o cameră întreținere – 3,4 mp, un spațiu procesare – 20,7 mp, un depozit procesare – 5,3 mp, un hol acces grup sanitar public – 7,05 mp, un grup sanitar public bărbați – 7,15 mp, un grup sanitar – 1,9 mp, un grup sanitar public femei – 11,90 mp, un portic – 5,1 mp, două

depozite – 5,45 mp, un punct alimentar – 8,05 mp, un coridor – 18,5 mp, un birou – 20,15 mp, un depozit – 8,4 mp, un coridor – 11,15 mp, un hol – 2,8 mp, un pangar 35,65 mp, un birou – 29,80 mp și un depozit – 8,65 mp.

Constructia va avea la parter din punct de vedere funcțional 1 pangar – 127,80 mp.

Constructia va avea la etaj din punct de vedere funcțional un pangar – 89,60 mp.

Construcția va fi dotată și cu un lift.

Încălzirea spațiilor și prepararea apei calde menajere se vor face cu o centrală termică pe lemne existentă la mănăstire.

Se vor lua toate măsurile privind hidroizolarea și termoizolarea corespunzătoare a construcției.

Pământul rezultat în urma executării fundațiilor va fi utilizat la sistematizarea terenului din incintă.

Valoarea totală a investiției este estimată la 350.000 de lei.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

