Până în 2026, profesorii nu-și primesc banii. Bolojan le-a amânat pe ascuns plata restanțelor

Până în 2026, profesorii nu-și primesc banii. Bolojan le-a amânat pe furiș plata restanțelor

Angajații din sistemul de învățământ au obținut în instanță dreptul ca Guvernul, prin Ministerul Educației, să le achite diferențele salariale prevăzute de articolul XVIII din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025. Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan a amânat discreționar plata acestor sume până în 2026, fără a informa pe nimeni despre această decizie.

Guvernul de la Palatul Victoria a amânat în secret achitarea sumelor restante pentru profesorii care și-au câștigat banii prin intermediul hotărârilor judecătorești definitive. Banii au fost virați în conturile Ministerului Educației și apoi inspectoratelor școlare, însă s-a decis ca aceștia să ajungă la beneficiari abia în 2026, scrie edupedu.ro.

„Tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate, conform legii, scadente până la 31 decembrie 2025 și care nu au fost plătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc în anul 2026”, este specificat în ordonanță.

De asemenea, în aceeași hotărâre este inclusă și plata dobânzilor aferente, precum și a diferențelor salariale restante din 2018, obținute de profesori tot prin decizii judecătorești.

OUG a fost aprobată în ședința din 1 octombrie, iar a doua zi, în videoconferința celor de la minister cu inspectorii școlari generali a fost transmis un mesaj explicit din care reieșea ca respectivele sume să nu fie transferate către școli, mai scrie Edupedu.ro.

Deși cei de la minister au anunțat în urmă cu două săptămâni că diferențele salariale câștigate în instanță vor fi achitate până la sfârșitul lui 2025, joi seara, respectiva ordonanță, cu articolul controversat inclus, a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

Și tot joi, printr-un proiect de hotărâre al Ministerului Educației, este redus oficial numărul de posturi din școlile din învățământul preuniversitar cu peste 14.000, de la 307.900 la 293.852. Ministerul, agențiile și inspectoratele își păstrează intacte organigramele.

