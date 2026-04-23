Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului românesc, urmează să fie restaurat după ce a fost avariat în urma furtului din Olanda, potrivit directorului Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Ilie.
Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă organizate după readucerea în țară a coifului și a celor două brățări dacice recuperate. Întrebat dacă piesa va fi expusă în forma actuală, directorul a precizat că publicul va putea vedea artefactul chiar și cu defectele provocate de jaf.
„O să îl lăsăm așa. Această poveste este și va fi în continuare documentată, dar trebuie să intre într-un proces de restaurare. Tocmai pentru că am vrut să arătăm publicului și acest moment, am decis că va fi prezentat în această seară. De intrat în restaurare va intra în perioada următoare”, a declarat Cornel Ilie, marți seară.
Legat de autenticitatea artefactelor, directorul MNIR a subliniat că nu există niciun dubiu.
„Și vă dau doar un singur element care să vă convingă, că deja s-a mai vorbit despre obiecte ca fiind copii sau ce se mai vehiculează, este deja absurd. Acea bucată de obrăzar care s-a desprins atunci când a fost scos din vitrină, scăpat din mână, ce s-a întâmplat cu el, deci s-a desprins pe urma veche de restaurare. Dacă priviți și în vitrină, pentru că noi am făcut exact această operațiune, acea zonă care este restaurată se potrivește perfect cu zona care… deci se îmbină perfect.
Dacă cineva poate să-mi spună că s-a replicat coiful din aur, dar au fost atât de maniaci, ca să zic așa, încât au restaurat și urma veche de restaurare a coifului, atunci dați-mi voie să am mari îndoieli că se putea întâmpla acest lucru. Deci, ca să fie foarte clar, din punctul nostru de vedere, după ce am văzut foarte clar și am analizat și am stabilit toate detaliile, toate elementele, acestea sunt obiectele originale și noi nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”, a mai spus Cornel Ilie în conferința de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
