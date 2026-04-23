Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”

Bogdan Ilea

Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului românesc, urmează să fie restaurat după ce a fost avariat în urma furtului din Olanda, potrivit directorului Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Ilie.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă organizate după readucerea în țară a coifului și a celor două brățări dacice recuperate. Întrebat dacă piesa va fi expusă în forma actuală, directorul a precizat că publicul va putea vedea artefactul chiar și cu defectele provocate de jaf.

„O să îl lăsăm așa. Această poveste este și va fi în continuare documentată, dar trebuie să intre într-un proces de restaurare. Tocmai pentru că am vrut să arătăm publicului și acest moment, am decis că va fi prezentat în această seară. De intrat în restaurare va intra în perioada următoare”, a declarat Cornel Ilie, marți seară.

Legat de autenticitatea artefactelor, directorul MNIR a subliniat că nu există niciun dubiu.

„Și vă dau doar un singur element care să vă convingă, că deja s-a mai vorbit despre obiecte ca fiind copii sau ce se mai vehiculează, este deja absurd. Acea bucată de obrăzar care s-a desprins atunci când a fost scos din vitrină, scăpat din mână, ce s-a întâmplat cu el, deci s-a desprins pe urma veche de restaurare. Dacă priviți și în vitrină, pentru că noi am făcut exact această operațiune, acea zonă care este restaurată se potrivește perfect cu zona care… deci se îmbină perfect.

Dacă cineva poate să-mi spună că s-a replicat coiful din aur, dar au fost atât de maniaci, ca să zic așa, încât au restaurat și urma veche de restaurare a coifului, atunci dați-mi voie să am mari îndoieli că se putea întâmpla acest lucru. Deci, ca să fie foarte clar, din punctul nostru de vedere, după ce am văzut foarte clar și am analizat și am stabilit toate detaliile, toate elementele, acestea sunt obiectele originale și noi nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”, a mai spus Cornel Ilie în conferința de presă.

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

23 aprilie 2026

De

Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani În România, continuă scăderea constantă a populației, cele mai recente date oficiale confirmând o tendință care se accentuează de la an la an. Potrivit regulilor de organizare, recensământul populației se desfășoară […]

Citește mai mult

Actualitate

Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

23 aprilie 2026

De

Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată” Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost promulgată joi, 21 aprilie 2026, de Președintele Nicușor Dan, subliniind că acest act normativ reprezintă un pas important în lupta împotriva violenței îndreptate asupra femeilor. Șeful statului a transmis că fenomenul a […]

Citește mai mult

Actualitate

Petra Pavaje lansează Evo Green, produse cu impact climatic minim: Cimentul evoZero Carbon Captured cu amprentă de carbon aproape zero a fost transformat într-un produs finit

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

23 aprilie 2026

De

Petra Pavaje lansează Evo Green, produse cu impact climatic minim: Cimentul evoZero Carbon Captured cu amprentă de carbon aproape zero a fost transformat într-un produs finit De 22 aprilie, Ziua Pământului, Florea Grup anunță o inovație absolută în domeniul materialelor de construcții. Petra Pavaje lansează Evo Green, un produs dezvoltat de către hubul de inovare […]

Citește mai mult