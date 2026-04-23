ACCIDENT rutier pe DN 1 între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital

O femeie, de 32 de ani, din județul Alba a fost implicată într-un accident rutier în județul Sibiu, produs pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului, astăzi, 23 aprilie 2026.

În urma evenimentului rutier, un copil și un bărbat, pasageri în autoturismul din Alba au ajuns la spital.

Potrivit ISU Sibiu, polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Târgului la intersecția cu DN 1, un bărbat în vârstă 47 de ani, domiciliat în Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus pe DN 1, de către o femeie în vârstă de 32 de ani, din județul Alba.

Doi pasageri din autoturismul condus de femeia în vârstă de 32 de ani, respectiv un minor în vârstă de 9 ani și un bărbat în vârstă de 41 de ani, ambii din județul Alba, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Drumul național este blocat în acest moment, însă pot fi utilizate străzile adiacente pentru a ocoli locul producerii accidentului.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

