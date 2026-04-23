ACCIDENT rutier pe DN 1, între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital
O femeie, de 32 de ani, din județul Alba a fost implicată într-un accident rutier în județul Sibiu, produs pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului, astăzi, 23 aprilie 2026.
În urma evenimentului rutier, un copil și un bărbat, pasageri în autoturismul din Alba au ajuns la spital.
Potrivit ISU Sibiu, polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Târgului la intersecția cu DN 1, un bărbat în vârstă 47 de ani, domiciliat în Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus pe DN 1, de către o femeie în vârstă de 32 de ani, din județul Alba.
Doi pasageri din autoturismul condus de femeia în vârstă de 32 de ani, respectiv un minor în vârstă de 9 ani și un bărbat în vârstă de 41 de ani, ambii din județul Alba, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.
Drumul național este blocat în acest moment, însă pot fi utilizate străzile adiacente pentru a ocoli locul producerii accidentului.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile
Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile Pompierii de la ISU Blaj au avut parte de o misiune inedită atunci când au intervenit pentru a salva un izolat pe o insulă de pe râul Târnava Mare de mai bine de 4 zile. Potrivit […]
24 aprilie 2026 | Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic
Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic Vineri, 23 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, se vor desfășura lucrări de reparații la covorul asfaltic pe strada Vasile Goldiș și pe Bulevardul Transilvaniei (zona Schit), au anunțat joi, 23 aprilie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia. „Pentru a evita […]
FOTO | Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie
Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie Ștefan Simescu, elev fruntaș în clasa a IX-a la Colegiul Militar din Alba Iulia, a fost distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România pentru […]
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”...
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic...
FOTO | Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic și important”
Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic...
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost INTERZISE în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise”
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost interzise în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc...
VIDEO | Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile
Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile Pompierii...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...