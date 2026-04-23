Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani
În România, continuă scăderea constantă a populației, cele mai recente date oficiale confirmând o tendință care se accentuează de la an la an. Potrivit regulilor de organizare, recensământul populației se desfășoară o dată la 10 ani, ceea ce înseamnă că următoarea astfel de evaluare va avea loc în 2032.
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, la 1 ianuarie 2026, populația României a ajuns la 21,646 milioane de persoane. Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, se înregistrează o scădere de 0,5%.
Aceeași tendință descendentă se regăsește atât în rândul populației feminine, cât și al celei masculine. Populația feminină a ajuns la 11,091 milioane de persoane, iar cea masculină la 10,555 milioane, ambele înregistrând un declin de 0,5% față de anul precedent.
În structura generală, femeile rămân majoritare, reprezentând 51,2% din totalul populației.
Diferențe între mediul urban și rural
Analiza distribuției populației arată diferențe clare între mediul urban și cel rural. În orașe, populația a ajuns la aproximativ 11,948 milioane de persoane, în scădere cu 0,9% față de începutul anului 2025.
În schimb, mediul rural a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 9,697 milioane de persoane, cu un avans de 0,04%. Chiar și în aceste condiții, populația urbană rămâne majoritară, reprezentând 55,2% din total.
Îmbătrânirea demografică continuă
Un alt fenomen important evidențiat de datele oficiale este îmbătrânirea populației. În 2025, acest proces a continuat, cu o scădere a ponderii tinerilor și o creștere a populației vârstnice.
Ponderea persoanelor cu vârste între 0 și 14 ani a scăzut cu 0,3 puncte procentuale, în timp ce ponderea celor de 65 de ani și peste a crescut cu aceeași valoare.
Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 131,7 la începutul anului 2025 la 136,6 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, la 1 ianuarie 2026.
Vârsta medie și distribuția pe grupe de vârstă
Vârsta medie a populației a ajuns la 43,2 ani, în creștere cu 0,4 ani față de anul anterior. În același timp, vârsta mediană a crescut la 44,3 ani, cu 0,5 ani mai mult comparativ cu începutul lui 2025.
Cea mai numeroasă categorie de vârstă este cea cuprinsă între 45 și 49 de ani, care reprezintă 8,6% din totalul populației. Aceeași grupă are cea mai mare pondere și în rândul bărbaților, cu 9%.
În cazul femeilor, cele mai numeroase categorii sunt grupele de vârstă 45-49 de ani și 55-59 de ani, fiecare cu o pondere de 8,2%.
La polul opus, grupa de vârstă 0-4 ani are o pondere de doar 4%, fiind mai mică decât grupele 5-9 ani (4,9%), 10-14 ani (4,8%) și 15-19 ani (5,2%).
Când vor fi disponibile datele detaliate
Reprezentanții Institutul Național de Statistică au anunțat că informațiile detaliate privind populația după domiciliu, inclusiv la nivel de municipii, orașe și comune, vor fi publicate în baza de date online TEMPO în cursul lunii aprilie 2026.
Aceste date vor oferi o imagine mai clară asupra distribuției populației la nivel local și vor permite analize mai detaliate privind evoluțiile demografice.
Recensământul din 2032, următorul punct de referință
În contextul acestor schimbări, următorul recensământ al populației, programat pentru 2032, va avea un rol esențial în evaluarea situației demografice. Fiind realizat o dată la 10 ani, acesta va reflecta impactul tendințelor actuale asupra populației României.
Până atunci, datele anuale publicate de autorități rămân principalul instrument de monitorizare a evoluției demografice, care indică în mod clar o scădere a populației și o accentuare a procesului de îmbătrânire.
