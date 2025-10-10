Pană de curent în Alba Iulia: Zeci de străzi din municipiu au rămas fără energie electrică

Pană de curent în Alba Iulia: Peste 20 de străzi din municipiu au rămas fără energie electrică

Continuă problemele în Alba Iulia în ceea ce privește energia electrică. Astăzi, 10 octombrie, în jurul orei 16:30, peste 20 de străzi din municipiu au rămas fără curent. Mai multe stărzi din Ciugud, Oarda de Jos sau Unirea au fost și ele afectate.

Străzile afectate:

Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA SF.EUGENIU

Loc: ALBA IULIA, Strada: APULUM

Loc: ALBA IULIA, Strada: ARON PUMNUL

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. 1 DECEMBRIE 1918

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. INCORONARII

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.FERDINAND I

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REVOLUTIEI

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.TRANSILVANIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: BIRUINTEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: BUCURESTI

Loc: ALBA IULIA, Strada: BUSUIOCULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CALEA VIILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: CAPRIOAREI

Loc: ALBA IULIA, Strada: CETATII

Loc: ALBA IULIA, Strada: CRISAN

Loc: ALBA IULIA, Strada: CRISANEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: DIMITRIE CANTEMIR

Loc: ALBA IULIA, Strada: DOBROGEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: FANTANELE

Loc: ALBA IULIA, Strada: GHE.POP DE BASESTI

Loc: ALBA IULIA, Strada: GHISITELOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: GLADIOLELOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: GRAULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: IASILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: IEDERII

Loc: ALBA IULIA, Strada: LALELELOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: LIREI

Loc: ALBA IULIA, Strada: MARAMURESULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: MIRON COSTIN

Loc: ALBA IULIA, Strada: MITROP.SIMION STEFAN

Loc: ALBA IULIA, Strada: MOLDOVEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: MUNTENIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: NEGOIU

Loc: ALBA IULIA, Strada: OCTAVIAN GOGA

Loc: ALBA IULIA, Strada: OLTENIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: PLEVNEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: RAZOARE

Loc: ALBA IULIA, Strada: ROGOZULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: SANT CETATE

Loc: ALBA IULIA, Strada: SIRETULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: TAKE IONESCU

Loc: ALBA IULIA, Strada: TRAIAN

Loc: ALBA IULIA, Bulevard: TRANDAFIRILOR

Loc: ALBA IULIA, Strada: TRIBUNALULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: TRIFOIULUI

Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE GOLDIS

Loc: ALBA IULIA, Strada: VICTORIEI

Loc: ALBA IULIA, Strada: VIILOR

Loc: UNIREA, Sat: CIUGUDU DE SUS, Strada: PRINCIPALA

Loc: UNIREA, Sat: CIUGUDU DE JOS, Strada: PRINCIPALA

Loc: CIUGUD, Strada: CALEA DOAMNEI

Loc: CIUGUD, Strada: CRINULUI

Loc: CIUGUD, Strada: IULIU MANIU

Loc: CIUGUD, Strada: IZVOARELOR

Loc: CIUGUD, Strada: LIBERTATII

Loc: CIUGUD, Strada: LUMINII

Loc: CIUGUD, Strada: PARCULUI

Loc: CIUGUD, Strada: PROSI

Loc: CIUGUD, Strada: TRANDAFIRILOR

Loc: CIUGUD, Sat: TELEAC, Strada: PRINCIPALA

Loc: CIUGUD, Sat: TELEAC, Strada: SOARELUI

Loc: CIUGUD, Sat: SEUSA, Strada: LILIACULUI

Loc: CIUGUD, Sat: SEUSA, Strada: PRINCIPALA

Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: ALEEA BRAZILOR

Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: CABANEI

Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: MORARESTI ALBA

Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: MOTILOR

Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: PRINCIPALA

Loc: CIUGUD, Sat: DRAMBAR, Strada: DUPA GARDURI

Loc: CIUGUD, Sat: DRAMBAR, Strada: PETUNIEI

În acest moment nu se cunoaște data exactă când problema o să fie remediată. ,,Termen remediere momentan indisponibil”, se arată pe site-ul distributie-energie.ro.

