Pană de curent în Alba Iulia: Zeci de străzi din municipiu au rămas fără energie electrică
Pană de curent în Alba Iulia: Peste 20 de străzi din municipiu au rămas fără energie electrică
Continuă problemele în Alba Iulia în ceea ce privește energia electrică. Astăzi, 10 octombrie, în jurul orei 16:30, peste 20 de străzi din municipiu au rămas fără curent. Mai multe stărzi din Ciugud, Oarda de Jos sau Unirea au fost și ele afectate.
Citește și: UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme
Străzile afectate:
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ALEEA SF.EUGENIU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: APULUM
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ARON PUMNUL
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. 1 DECEMBRIE 1918
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD. INCORONARII
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.FERDINAND I
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.REVOLUTIEI
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: BD.TRANSILVANIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: BIRUINTEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: BUCURESTI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: BUSUIOCULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CALEA VIILOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CAPRIOAREI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CETATII
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CRISAN
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CRISANEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: DIMITRIE CANTEMIR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: DOBROGEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: FANTANELE
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GHE.POP DE BASESTI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GHISITELOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GLADIOLELOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GRAULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: IASILOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: IEDERII
- Loc: ALBA IULIA, Strada: LALELELOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: LIREI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MARAMURESULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MIRON COSTIN
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MITROP.SIMION STEFAN
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MOLDOVEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: MUNTENIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: NEGOIU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: OCTAVIAN GOGA
- Loc: ALBA IULIA, Strada: OLTENIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: PLEVNEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: RAZOARE
- Loc: ALBA IULIA, Strada: ROGOZULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: SANT CETATE
- Loc: ALBA IULIA, Strada: SIRETULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: TAKE IONESCU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: TRAIAN
- Loc: ALBA IULIA, Bulevard: TRANDAFIRILOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: TRIBUNALULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: TRIFOIULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE GOLDIS
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VICTORIEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VIILOR
- Loc: UNIREA, Sat: CIUGUDU DE SUS, Strada: PRINCIPALA
- Loc: UNIREA, Sat: CIUGUDU DE JOS, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Strada: CALEA DOAMNEI
- Loc: CIUGUD, Strada: CRINULUI
- Loc: CIUGUD, Strada: IULIU MANIU
- Loc: CIUGUD, Strada: IZVOARELOR
- Loc: CIUGUD, Strada: LIBERTATII
- Loc: CIUGUD, Strada: LUMINII
- Loc: CIUGUD, Strada: PARCULUI
- Loc: CIUGUD, Strada: PROSI
- Loc: CIUGUD, Strada: TRANDAFIRILOR
- Loc: CIUGUD, Sat: TELEAC, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Sat: TELEAC, Strada: SOARELUI
- Loc: CIUGUD, Sat: SEUSA, Strada: LILIACULUI
- Loc: CIUGUD, Sat: SEUSA, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: ALEEA BRAZILOR
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: CABANEI
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: MORARESTI ALBA
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: MOTILOR
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Sat: DRAMBAR, Strada: DUPA GARDURI
- Loc: CIUGUD, Sat: DRAMBAR, Strada: PETUNIEI
În acest moment nu se cunoaște data exactă când problema o să fie remediată. ,,Termen remediere momentan indisponibil”, se arată pe site-ul distributie-energie.ro.
