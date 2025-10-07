UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme...

UPDATE 13:49:

Problema a fost remediată pentru toate străzile afectate. Situația tehnică a fost cauzată de o avarie la stația electrică din Bărăbanț, potrivit unui reprezentant Electrica.

Știrea inițială:

O pană de curent de proporții a lovit astăzi, 7 octombrie, municipiul Alba Iulia și localitatea Pâclișa. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, peste 60 de străzi se confruntă cu probleme tehnice, lăsând mii de locuitori fără energie electrică.

Pana s-a produs în jurul orei 13:20, iar deocamdată nu există un termen estimat pentru remedierea defecțiunii.

Străzile afectate din municipiul Alba Iulia sunt următoarele:

Strada ALUNULUI

Strada AROMEI

Bulevard BD. 1 DECEMBRIE 1918

Bulevard BD. INCORONARII

Bulevard BD. FERDINAND I

Bulevard BD. REVOLUTIEI

Bulevard BD. TRANSILVANIEI

Strada BRANDUSEI

Strada BUNTA

Strada CARPENULUI

Strada CASANDRA

Strada CIRESULUI

Strada COASTA CURATA

Strada CORNA

Strada CRAITEI

Strada DEALUL FURCILOR

Strada DIANA

Strada DR. AUREL LAZAR

Strada EMIL ISAC

Strada FORTUNA

Strada GARDENIEI

Strada GAROAFEI

Strada GEORGE BACOVIA

Strada GEORGE SAND

Strada GHE. POP DE BASESTI

Strada GRIGORE VIERU

Strada ION MINULESCU

Strada IOSIF JUMANCA

Strada IZVORULUI

Strada LA RECEA

Strada LALELELOR

Strada LICEULUI

Strada MAGNOLIEI

Strada MATEI CORVIN

Strada MURESULUI

Strada MUSETELULUI

Strada NAZARETH ILLIT

Strada NANULUI

Strada OTILIA CAZIMIR

Strada ORLEA

Strada PIATRA CRAIULUI

Strada PIATRA CORBULUI

Strada ROGOZULUI

Strada ROSIA MONTANA

Strada SELISTE

Strada SOSEAUA DE CENTURA

Strada STEFAN CEL MARE

Strada TARNITA

Strada TARINA

Strada VASILE GOLDIS

Strada VIILOR

Strada VIOLETELOR

Strada VIORELELOR

Mai mult decât atât, și câteva străzi din Vințu de Jos, Sebeș, Oarda de Jos și Noșlac au fost afectate.

