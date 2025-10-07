Rămâi conectat

UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme tehnice

UPDATE 13:49: 

Problema a fost remediată pentru toate străzile afectate. Situația tehnică a fost cauzată de o avarie la stația electrică din Bărăbanț, potrivit unui reprezentant Electrica.

Știrea inițială:

O pană de curent de proporții a lovit astăzi, 7 octombrie, municipiul Alba Iulia și localitatea Pâclișa. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, peste 60 de străzi se confruntă cu probleme tehnice, lăsând mii de locuitori fără energie electrică.

Pana s-a produs în jurul orei 13:20, iar deocamdată nu există un termen estimat pentru remedierea defecțiunii.

Străzile afectate din municipiul Alba Iulia sunt următoarele:

  • Strada ALUNULUI
  • Strada AROMEI
  • Bulevard BD. 1 DECEMBRIE 1918
  • Bulevard BD. INCORONARII
  • Bulevard BD. FERDINAND I
  • Bulevard BD. REVOLUTIEI
  • Bulevard BD. TRANSILVANIEI
  • Strada BRANDUSEI
  • Strada BUNTA
  • Strada CARPENULUI
  • Strada CASANDRA
  • Strada CIRESULUI
  • Strada COASTA CURATA
  • Strada CORNA
  • Strada CRAITEI
  • Strada DEALUL FURCILOR
  • Strada DIANA
  • Strada DR. AUREL LAZAR
  • Strada EMIL ISAC
  • Strada FORTUNA
  • Strada GARDENIEI
  • Strada GAROAFEI
  • Strada GEORGE BACOVIA
  • Strada GEORGE SAND
  • Strada GHE. POP DE BASESTI
  • Strada GRIGORE VIERU
  • Strada ION MINULESCU
  • Strada IOSIF JUMANCA
  • Strada IZVORULUI
  • Strada LA RECEA
  • Strada LALELELOR
  • Strada LICEULUI
  • Strada MAGNOLIEI
  • Strada MATEI CORVIN
  • Strada MURESULUI
  • Strada MUSETELULUI
  • Strada NAZARETH ILLIT
  • Strada NANULUI
  • Strada OTILIA CAZIMIR
  • Strada ORLEA
  • Strada PIATRA CRAIULUI
  • Strada PIATRA CORBULUI
  • Strada ROGOZULUI
  • Strada ROSIA MONTANA
  • Strada SELISTE
  • Strada SOSEAUA DE CENTURA
  • Strada STEFAN CEL MARE
  • Strada TARNITA
  • Strada TARINA
  • Strada VASILE GOLDIS
  • Strada VIILOR
  • Strada VIOLETELOR
  • Strada VIORELELOR

Mai mult decât atât, și câteva străzi din Vințu de Jos, Sebeș, Oarda de Jos și Noșlac au fost afectate.

