UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme tehnice
UPDATE 13:49:
Problema a fost remediată pentru toate străzile afectate. Situația tehnică a fost cauzată de o avarie la stația electrică din Bărăbanț, potrivit unui reprezentant Electrica.
Știrea inițială:
O pană de curent de proporții a lovit astăzi, 7 octombrie, municipiul Alba Iulia și localitatea Pâclișa. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, peste 60 de străzi se confruntă cu probleme tehnice, lăsând mii de locuitori fără energie electrică.
Pana s-a produs în jurul orei 13:20, iar deocamdată nu există un termen estimat pentru remedierea defecțiunii.
Străzile afectate din municipiul Alba Iulia sunt următoarele:
- Strada ALUNULUI
- Strada AROMEI
- Bulevard BD. 1 DECEMBRIE 1918
- Bulevard BD. INCORONARII
- Bulevard BD. FERDINAND I
- Bulevard BD. REVOLUTIEI
- Bulevard BD. TRANSILVANIEI
- Strada BRANDUSEI
- Strada BUNTA
- Strada CARPENULUI
- Strada CASANDRA
- Strada CIRESULUI
- Strada COASTA CURATA
- Strada CORNA
- Strada CRAITEI
- Strada DEALUL FURCILOR
- Strada DIANA
- Strada DR. AUREL LAZAR
- Strada EMIL ISAC
- Strada FORTUNA
- Strada GARDENIEI
- Strada GAROAFEI
- Strada GEORGE BACOVIA
- Strada GEORGE SAND
- Strada GHE. POP DE BASESTI
- Strada GRIGORE VIERU
- Strada ION MINULESCU
- Strada IOSIF JUMANCA
- Strada IZVORULUI
- Strada LA RECEA
- Strada LALELELOR
- Strada LICEULUI
- Strada MAGNOLIEI
- Strada MATEI CORVIN
- Strada MURESULUI
- Strada MUSETELULUI
- Strada NAZARETH ILLIT
- Strada NANULUI
- Strada OTILIA CAZIMIR
- Strada ORLEA
- Strada PIATRA CRAIULUI
- Strada PIATRA CORBULUI
- Strada ROGOZULUI
- Strada ROSIA MONTANA
- Strada SELISTE
- Strada SOSEAUA DE CENTURA
- Strada STEFAN CEL MARE
- Strada TARNITA
- Strada TARINA
- Strada VASILE GOLDIS
- Strada VIILOR
- Strada VIOLETELOR
- Strada VIORELELOR
Mai mult decât atât, și câteva străzi din Vințu de Jos, Sebeș, Oarda de Jos și Noșlac au fost afectate.
