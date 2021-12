Păltiniș: Strat de zăpadă de aproape 30 cm. O parte din stațiune a rămas FĂRĂ curent electric

Nici hoții nu mai sunt ce-au fost: Cum au ajuns doi bărbați din Alba la pușcărie pentru o tablă de slanină, un briceag și o boxă portabilă

Patru bărbați din Abrud au fost condamnați, de Judecătoria Câmpeni, la închisoare, doi dintre acești cu executare, după ce au intrat în casa unui prieten de băutură și i-au sustras mai multe bunuri. Pentru un minor, în vârstă de 17 ani care i-a însoțit a fost luată măsura educativă neprivativă de libertate a asistării zilnice pe o durată de 6 luni.

În rechizitoriu s a reținut, în esență, că în după masa zilei de 08.04.2021 persoana vătămată F. F. F. având asupra sa o sticlă de rachiu, un bax de bere și o sticlă de suc, s-a dus la domiciliul numitului C. C. C., din orașul Abrud, cu intenția de a-și sărbătorii ziua de naștere în avans, având în vedere că aceasta în mod normal era doar în data de 09.04.2021.

Ajuns în acest loc a început să consume băuturi alcoolice împreună cu ceilalți tineri aflați în vizită la C_. C. C., respectiv cu numiții: O. A. A., P. A., T. D. D., G. D., T. R. D., C. P. și E. E. E..

Dându-și seama că ajunsese într o stare vădită de ebrietate, în jurul orei 21.30 22.00 persoana vătămată și-a luat sticla cu sucul care mai rămânsese în ea și a plecat acasă, unde s-a culcat în camera mică fară să mai încuie ușa de acces în apartament.

In jurul orei 01.00 noaptea, probabil cunoscând că victima când este într o stare avansată de ebrietate nu obișnuiește să încuie ușa de acces în apartament, iar dacă adoarme într o astfel de stare se trezește foarte greu, suspecții având asupra lor doi saci din rafie și o plasă tip sacoșă din rafie, s-au deplasat la apartamentul lui F. F. F., cu intenția de a i sustrage bunuri și valori.

După ce au intrat în apartament pe ușa descuiată au realizat că victima din cauza cantități mari de alcool pe care o consumase va dormi în continuare fără să simtă prezența lor în acel loc, sens în care:

– din holul apartamentului i-au sustras un topor cu coada din lemn, o pereche de bocanci bărbătești de culoare neagră, iar dintr un buzunar al unei geci aflată pe cuier suma de 20 lei și un briceag.

-din camera mică i-au sustras o boxă portabilă, două spray uri contra insectelor, un ciocan și o teslă.

-din camera mare i-au sustras un costum pentru motocicliști, o vestă din fâș de culoare crem și o geacă din fâș de culoare maronie, o ruletă profesională și două undițe.

-din bucătărie i-au sustras câteva alimente, respectiv o tablă de slănină, o bucată de torcoșă, salam, câteva felii de pâine și o cantitate mică de brânză.

Cu o parte din bunuri introduse în cei doi saci și în plasă, iar o parte ținute în brațe, au părăsit locuința persoanei vătămate și pe același traseu pe care și veniseră s-au întors cu acestea la domiciliul lui C. C. C., unde bunurile sustrase au și rămas până în dimineața zilei de 09.04.2021.

Plecarea celor cinci inculpații din scara blocului în care locuiește C. C. C., deplasarea spre și dinspre apartamentul persoanei vătămate, precum și revenirea cu bunurile sustrase în scara blocului, au fost surprinse de camera de supraveghere exterioară a unu magazin.

Realizând că persoana vătămată a sesizat organele de poliție cu privire la furtul comis în dauna sa și că probabil va fi efectuată o percheziție la domiciliul său, C. C. C. a scos din casă marea parte a bunurilor sustrase și le a depozitat în fața ușii de acces al altui apartament, loc unde în jurul orei 10.00 au și fost găsite de către organele de poliție.

În stabilirea pedepselor instanța a avut în vedere că, cu excepția inculpatului minor, toți ceilalți patru inculpați au un comportament deviant în societate, doi dintre ei nefiind la prima abatere.

Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii cu procurorul, inculpații, părțile civile și persoanele vătămate