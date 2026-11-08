Foto | O mașină Tesla a lovit balizele care semnalizau lucrările de pe A1. „Tehnologia asistă. Șoferul este responsabil!”

O mașină Tesla a lovit balizele care semnalizau lucrările de pe A1. „Tehnologia asistă. Șoferul este responsabil!”

DRDP Timișoara a transmis, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, că un accident rutier fără victime s-a produs pe autostrada A1 la kilometrul 436, pe sensul de mers spre Timișoara.

Mai exact, o mașină Tesla a lovit balizele care semnalizau o zonă în care se desfășurau lucrări.

,,O mașină modernă nu înseamnă că șoferul poate lăsa atenția deoparte!

Un accident fără victime s-a produs pe A1, în zona localității Dumbrava, la km 436, pe sensul de mers spre Timișoara. Autoturismul a lovit balizele care semnalizau o zonă de lucrări.

Indiferent cât de performantă este mașina și ce sisteme de asistență are, atenția șoferului rămâne esențială.

Respectați semnalizarea temporară, reduceți viteza în zona lucrărilor și adaptați permanent viteza la condițiile de drum. Tehnologia asistă. Șoferul este responsabil!”, se arată în mesajul publicat de DRDP Timișoara.

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