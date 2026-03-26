Păcănelele, interzise în orașul Cugir: Nu se mai emit autorizații de funcționare pentru sălile de jocuri de noroc

Consiliul Local Cugir a aprobat în ședința de joi, 26 martie 2026 un proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc pe raza administrativ-teritorială a Orașului Cugir și aprobarea Regulamentului pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip loto traditional și a pariurilor sportive.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere, unul dintre aleșii locali neparticipând la vot.

Astfel se interzice organizarea și exploatarea activităţilor de jocuri de noroc pe raza administrativ-teritorială a orașului Cugir, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu excepția jocurilor loto pentru care Statul Român a acordat licența de organizare a jocurilor de noroc în mod exclusiv Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., respectiv pentru jocurile loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri și a jocurilor de pariuri sportive.

Operatorii economici care deţin autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, numai în locațiile existente.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu se emit autorizații de funcționare pentru activități de jocuri de noroc, așa cum sunt definite la art. 10 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul orașului Cugir, cu excepția jocurilor loto tradiționale aparținând Companiei Naționale “Loteria Română” SA și a pariurilor sportive.

Compania Națională “Loteria Română” SA și operatorii economici care exploatează doar jocuri de pariuri sportive, autorizați conform legii, vor putea funcționa numai în baza autorizației de funcționare emise conform Regulamentului local de reglementare a activităților de tip loto tradițional și a pariurilor sportive de pe raza orașului Cugir.

În vederea monitorizării activităților de jocuri de noroc, altele decât jocurile de tip loto tradiționale organizate de Compania Naționala ’’Loteria Română” S.A. desfășurate pe raza administrativ-teritorială a orașului Cugir, în cadrul aparatului de specialitate al primarului – Serviciul Venituri, se constituie evidența operatorilor economici care desfășoară astfel de activități.

Evidența va cuprinde cel puțin următoarele informații: denumirea operatorului economic, sediul social și codul unic de înregistrare, tipul de jocuri de noroc exploatate, locația punctelor de lucru de pe raza administrativ-teritorială a orașului Cugir, data expirării licenței de organizare a jocurilor de noroc emisă de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și data expirării autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc emise de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

Operatorii economici care organizează și exploatează jocuri de noroc, altele decât cele de tip loto tradiționale organizate de Compania Națională ’’Loteria Română” S.A. pe raza administrativ-teritorială a orașului Cugir, au obligația de a furniza informațiile necesare pentru întocmirea acestei evidențe, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

