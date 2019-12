(P) Fotbalul intră în vacanța de iarnă

Am trecut de jumătatea lunii decembrie, astfel că ne apropiem cu rapiditate de cea mai așteptată perioadă a anului, vacanța de iarnă. Crăciun, Revelion, distracție, cadouri, sunt cuvintele cele mai populare în acest sezon. Pentru iubitorii fotbalului sau pariori însă, vacanța de iarnă nu este chiar cea mai plăcută perioadă, mai toate competițiile fotbalistice intrând în pauză. Dacă meciurile din Champions League și Europa League, cele mai tari competiții intercluburi din Europa, s-au încheiat deja săptămâna trecută, odată cu stabilirea clasamentului final al grupelor și, implicit, aflarea echipelor calificate în primăvara europeană, ei bine, programul de iarnă al celor mai urmărite campionate din Europa arată așa:

Liga I România

Cu bune, cu rele, Liga I este cea mai urmărită competiție în țara noastră, astfel că este normal să începem cu ea. Campionatul intern se oprește cu două zile înainte de Crăciun, ultima etapă programată în 2019 fiind cea cu numărul 22. Aceasta se va desfășura de joi, 19 decembrie, și până duminică, 22 decembrie. Ultimul meci din acest an este derbiul dintre FCSB și Universitatea Craiova. Alte partide interesante mai sunt FC Botoșani – Dinamo București sau Gaz Metan – FC Viitorul. Liga I se reia pe 31 ianuarie 2020, cu partida dintre Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș. Două zile mai târziu este programat și super-meciul dintre CFR Cluj și FCSB, echipele ce au adus cele mai multe puncte UEFA României în ultimul deceniu.

Liga 2 România

Cu multe echipe cunoscute din fotbalul românesc aliniate la startul actualei ediții (U Cluj, FC Argeș, UTA Arad, Farul Constanța, Petrolul Ploiești, Rapid București), Liga 2 se află deja în vacanță, urmând să-și reia activitatea pe 22 februarie 2020.

Serie A Italia

Campionatul Italiei intră în vacanță în același timp cu cel din România, ultima rundă din acest an, cea cu numărul 17, fiind programată între 20 și 22 decembrie. În ceea ce privește însă reluarea acestuia, notăm faptul că vacanța fotbaliștilor italieni este mult mai scurtă decât cea a celor din România, Serie A reluându-se pe 5 ianuarie. O zi mai târziu, are loc și primul derby al anului 2020 în Italia, Napoli vs. Inter Milano.

Bundesliga Germania

Tot în weekendul viitor se termină și campionatul Germaniei, etapa a 17-a fiind programată între 20 și 22 decembrie. Reluarea acestuia este programată pentru weekendul 17-19 ianuarie 2020.

Ligue 1 Franța

În Franța, ultima etapă din 2019 se joacă sâmbătă, 21 decembrie, urmând ca prima rundă din 2020 să se dispute sâmbătă, 11 ianuarie, cu excepția derbiului de tradiție PSG vs. Monaco, programat o zi mai târziu, pe 12 ianuarie.

La Liga Spania

Spaniolii joacă și ei ultimele meciuri din acest an între 20 și 22 decembrie, însă prima etapă de anul viitor are loc este programată între 3 și 5 ianuarie 2020, astfel că vacanța fotbaliștilor ce activează în primul eșalon iberic este una din cele mai scurte din fotbalul european.

Premier League Anglia

Englezii joacă fotbal a doua zi de Crăciun și în prima zi din 2020, iar asta nu e o surpriză pentru cei care cunosc tradiția celui mai iubit sport în Marea Britanie. De zeci de ani, britanicii joacă fotbal, rugby sau organizează curse de cai de Boxing Day (cea de-a doua zi de Crăciun), iar finalul lui 2019 – începutul lui 2020 nu este o excepție. Astfel, se joacă fotbal în Premier League între 26 și 29 decembrie, dar și pe 1 ianuarie 2020, atunci când sunt programate 9 din cele 10 meciuri ale etapei cu numărul 21. Manchester City vs. Everton și Arsenal vs. Manchester United sunt meciurile zilei pentru fanii fotbalului de calitate, dar și pentru pariorii din insulă și nu numai. Dacă nu știați, britanicii sunt unul din popoarele care iubesc nu doar pariurile sportive, ci jocurile de noroc în general (poker, blackjack, ruletă, bingo), aceștia pariind chiar și pe curse de melci, peștișori aurii, Personalitatea anului BBC, sexul următorului copil născut în familia regală și tot felul de alte lucruri mai puțin obișnuite în alte părți ale lumii.