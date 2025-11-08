Organizatorii de evenimente, în vizorul ANAF. Urmează controale importante din partea instituției

Organizatorii de evenimente, în vizorul ANAF. Când încep controalele

Începând de luni, 10 noiembrie, ANAF continuă controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente. Astfel, zeci de contribuabili care nu au înţeles să se conformeze voluntar şi să respecte prevederile legale sunt vizați.

„În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie – decembrie 2025, un numǎr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile și obligațiile fiscale.

Apreciem pe această cale contribuabilii care au înțeles să se conformeze voluntar prevederilor legale.

În perioada iunie – septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent”, transmite ANAF într-un comunicat.

Instituția precizează că aceste date demonstrează faptul că o parte importantă dintre contribuabilii din acest sector au ales să se conformeze voluntar, recunoscând importanța declarării corecte a veniturilor obținute din organizarea de evenimente.

„Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive și corporative este monitorizată constant de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informațiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura și RO e-case de marcat, dar și informațiile disponibile din surse publice.

Analizele astfel realizate au evidențiat discrepanțe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente și veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri”, adaugă ANAF.

Prin urmare, începând cu data de 10 noiembrie, ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va continua verificările în acest sector, vizând peste 80 de contribuabili care nu s-au conformat voluntar și nu au respectat prevederile legale.

Obiectivele controalelor vor viza:

emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate;

îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

„Evidențiem că acele societăți care nu se conformează în termen vor suporta consecințele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecți vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenție.

ANAF precizează că acțiunile de verificare nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanții acestora. Controalele vor fi efectuate exclusiv în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective”, se mai arată în comunicat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI