Concediile medicale au scăzut record. Statul a economisit peste 300 de milioane de lei

Surpriză în sistemul sanitar! Numărul concediilor medicale a scăzut semnificativ, ceea ce a dus la economii importante pentru bugetul de stat. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că în doar trei luni (iulie – septembrie 2025) s-au înregistrat peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

Este vorba de o reducere de 28%, iar ministrul subliniază că scăderea se datorează în principal concediilor acordate fără fundament medical. Măsurile adoptate în vară, împreună cu controalele Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, au vizat cabinetele unde se acordau frecvent concedii fără justificare.

Începând din vară, statul plătește mult mai puțin pentru concediile medicale acordate pe codul de boală obișnuită, care includ afecțiuni ale coloanei, probleme ORL, răceli sau unele afecțiuni digestive. Anul trecut, există suspiciuni că în doar două luni au fost acordate peste un milion de concedii medicale, iar acum acestea sunt în curs de verificare.

