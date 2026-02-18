Politică Administrație

Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. Alte măsuri

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie 2026, pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de Coaliție.

Printre măsurile agreate sunt cele privind majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani sau publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe.

Pentru reducerea cheltuielilor publice, proiectul propune limitarea salariilor din instituțiile subordonate Ministerului, reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau reducerea a 6.102 de posturi de consilieri personali.

Prezentul proiect de act normativ va contribui la:

1. Creșterea veniturilor bugetare

• La nivel local:

-Clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale).

-Majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani.

-Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe – stimulent pentru conformare voluntară.

La nivel central:

2. Reducerea cheltuielilor publice

• Reducerea personalului:

-06.102 de posturi de consilieri personali;

-Reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului.

-Reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

-Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

• Limitarea salariilor:

-Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.

-Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

• Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an.

• Reducerea costurilor administrative:

-Asigurarea cheltuielilor centrelor militare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale – scădere presiune pe bugetele locale.

3. Eficientizarea administrației publice

• Simplificarea descentralizării (eliminare pași birocratici).

• Reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul și închirierea bunurilor proprietate publică și privată a statului și a u.a.t.

• Instituirea rotației obligatorii pentru funcțiile publice sensibile → combaterea politizării și stagnării.

• Introducerea evaluărilor multianuale și evaluării pe bază de competențe pentru funcționarii publici.

• Permisiunea de a lucra cu timp parțial în două autorități diferite → flexibilitate și eficiență.

4. Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale

• Extinderea executării silite asupra:

-indemnizațiilor asistenților personali;

-venitului minim de incluziune (VMI) – începând cu 2026.

• Interconectarea sistemelor fiscale (PatrimVen, DGPCIV).

• Publicarea listelor cu debitorii persoane fizice și juridice → presiune publică pentru conformare.

5. Autonomie și control local sporit

• Autoritățile locale primesc atribuții decizionale asupra jocurilor de noroc → control adaptat comunității.

• Posibilitatea de a introduce taxe locale suplimentare pentru aceste activități.

• Drept de aviz exclusiv asupra organigramei bibliotecilor publice.

• Înființarea Fondului de Regenerare Locală (până la 5% din veniturile locale).

