Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. Alte măsuri
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie 2026, pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de Coaliție.
Printre măsurile agreate sunt cele privind majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani sau publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe.
Pentru reducerea cheltuielilor publice, proiectul propune limitarea salariilor din instituțiile subordonate Ministerului, reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau reducerea a 6.102 de posturi de consilieri personali.
Prezentul proiect de act normativ va contribui la:
1. Creșterea veniturilor bugetare
• La nivel local:
-Clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale).
-Majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani.
-Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe – stimulent pentru conformare voluntară.
La nivel central:
2. Reducerea cheltuielilor publice
• Reducerea personalului:
-06.102 de posturi de consilieri personali;
-Reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului.
-Reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
-Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.
• Limitarea salariilor:
-Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.
-Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.
• Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an.
• Reducerea costurilor administrative:
-Asigurarea cheltuielilor centrelor militare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale – scădere presiune pe bugetele locale.
3. Eficientizarea administrației publice
• Simplificarea descentralizării (eliminare pași birocratici).
• Reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul și închirierea bunurilor proprietate publică și privată a statului și a u.a.t.
• Instituirea rotației obligatorii pentru funcțiile publice sensibile → combaterea politizării și stagnării.
• Introducerea evaluărilor multianuale și evaluării pe bază de competențe pentru funcționarii publici.
• Permisiunea de a lucra cu timp parțial în două autorități diferite → flexibilitate și eficiență.
4. Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale
• Extinderea executării silite asupra:
-indemnizațiilor asistenților personali;
-venitului minim de incluziune (VMI) – începând cu 2026.
• Interconectarea sistemelor fiscale (PatrimVen, DGPCIV).
• Publicarea listelor cu debitorii persoane fizice și juridice → presiune publică pentru conformare.
5. Autonomie și control local sporit
• Autoritățile locale primesc atribuții decizionale asupra jocurilor de noroc → control adaptat comunității.
• Posibilitatea de a introduce taxe locale suplimentare pentru aceste activități.
• Drept de aviz exclusiv asupra organigramei bibliotecilor publice.
• Înființarea Fondului de Regenerare Locală (până la 5% din veniturile locale).
